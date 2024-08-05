Общество

Росгвардия напомнила псковичам правила передачи оружия для использования на охоте

Граждане, которые осуществляют охотничью деятельность, могут передавать оружие и патроны к нему только гражданам, имеющим охотничий билет и соответствующее разрешение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что федеральный закон «Об оружии» был дополнен статьёй 24.1 «Передача охотничьего оружия и патронов к нему гражданам, его ношение и использования в целях охоты». Положение статьи вступило в силу 15 июля 2023 года. Основной смысл дополнения заключается в том, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, граждане РФ, являющиеся собственниками охотничьего оружия, могут передавать свои охотничьи оружия и патроны к ним в пользование в целях охоты только гражданам РФ, имеющим охотничий билет и соответствующее разрешение.

С 15 июля 2023 года разрешение на ношение и использование охотничьего оружия вправе оформить как владельцы оружия, так и граждане, не являющиеся владельцами оружия, в том числе не желающие приобретать его в собственность, но при этом имеющие намерения принимать участие в охоте с использованием чужого охотничьего оружия.

Передавать можно не более одной единицы охотничьего оружия одновременно одному физическому лицу в целях охоты на основании акта приема-передачи охотничьего оружия.

Транспортировать оружие и патроны в такой ситуации к месту охоты и обратно можно только в присутствии собственника оружия либо уполномоченного представителя юридического лица, передавшего их. После окончания охоты оружие и неизрасходованные патроны возвращаются собственнику либо его уполномоченному представителю.