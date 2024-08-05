Общество

На стихийном захоронении 300 солдат в Невельском округе работали более 60 поисковиков

Одна из самых сложных за «Вахту Памяти» поисковых работ прошла в деревне Осётки Невельского муниципального округа. В рамках «Вахты Памяти» «Невельский фронт. Герои России» состоялась экспедиция по местам наработок крупного захоронения. На место было решено отправить более 60 поисковиков. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След "Пантеры"».

Фотографии: «След "Пантеры"»

По архивным данным, тела 300 солдат были стасканы с полей местными жителями в три силосные ямы. Примерно в 1978 году судьба потревожила останки этих бойцов. Для перезахоронения были собраны крупные кости, а остальное брошено в поле.

«Нашим поисковикам предстояла тяжелейшая работа над восстановлением справедливости. С помощью археологического метода подъема они собирали кощунственно брошенные части останков воинов. Перебирая руками дерн и землю, поисковики искали мелкие фрагменты останков», - рассказали поисковики.

Для одного из юных поисковиков из Сыктывкара этот выезд был первым в жизни и сразу же удача - в руках оказался медальон, но пустой.

Напомним, старт международной поисковой экспедиции «Невельский фронт. Герои России», которая объединила более 300 молодых и опытных поисковиков из России и Беларуси, дали в Невельском округе 1 августа.