Общество

Главврач Псковского онкодиспансера рассказал о причинах возникновения рака

Генетика выступает основной причиной возникновения рака - миф это или правда, главный врач Псковского клинического онкологического диспансера Александр Юров рассказал в программе «Семейные ценности» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Причины мутациии клеток могут быть совершенно разные. Среди основных – гиподинамический образ жизни, неправильное питание, вредные привычки, работа во вредных условиях труда и даже инсоляция – воздействие солнечных лучей. Принимать солнечные ванны на природе не столь вредно, как пользоваться солярием. Там за 5-7 минут человек получает неконтролируемое количество радиационного фона. При этом защитные барьеры у организма отсутствуют.

«Солнцезащитные кремы помогают. Обладателям первого и второго фототипа кожи, славянам, необходимо наносить на открытые участки кожи защиту 40, а то и 50 SPF», – подчеркнул Александр Юров.

При наличии родинок и иных внешних образований стоит их прикрывать и наносить крем или спрей от солнца. Также важно наблюдать, не изменили ли они свой цвет, размер и форму. Если такое произошло, лучше обратиться к специалисту.

«И не более 4% онкозаболеваний вызывает наследственный фактор», – отметил главврач, тем самым развеял миф.

Однако есть исключительные случаи, когда риск возникновения рака в 28% зависит от генетики. Такой процент есть у прямых родственников, у которых была онкология яичников или молочной железы с наследственной мутацией БРК. Им необходимо сдать онкомаркер на БРК. В случае принадлежности к группе риска, следует обследоваться минимум раз в полгода. Однако онкомаркер – это не всегда предиктор онкологического заболевания. Он реагирует и на доброкачественные образования.

«Сдавать стоит онкомаркер предстательной железы ПСА, СА 125 опухоли яичников и БРК, который говорит о наследственной информации. Все остальное онкомаркеры ради интереса сделать можно, но они информационно никакой значимости не несут, только направят психосоматику в неправильное русло», – заключил главврач.