Общество

Псковские таможенники обнаружили незадекларированные автозапчасти на 2.4 млн рублей

Незадекларированные автозапчасти обнаружили сотрудники Псковской таможни в вагоне поезда, который следовал из Латвии в Республику Узбекистан. Возбуждено дело об административном правонарушении за предоставление недостоверных сведений о товаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Автозапчасти перемещались в вагоне поезда по железной дороге из Латвии в Республику Узбекистан. Сотрудники таможенного поста ЖДПП Посинь при проведении таможенного досмотра одного из вагонов обнаружили упаковки товаров, по части которых отсутствовали сведения о товаросопроводительных документах.

В числе незадекларированных автомобильных запчастей были 1120 бразильских воздушных фильтров и 12600 полос из пористой резины. Таможенники изъяли товар.

После изъятия Псковской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве, маркировке, наименовании, весе, объеме товара). Предварительная стоимость запчастей превышает 2,4 млн рублей.