Общество

Стартовал пятый сезон Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого»

Стартовал V сезон Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» (далее — Премия), учрежденной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Прием заявок на пятый сезон премии продлится по 1 апреля 2025 года на сайте.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что проект открывает участникам возможность реализовать самые смелые идеи в защиту экологии, обратить внимание общества на важнейшие вопросы сохранения окружающей среды, привлечь к их решению детей и молодежь. Руководитель природоохранной службы подчеркнула, что участники Премии ежегодно присылают новые научно-исследовательские и творческие проекты, направленные на сохранение ресурсов Земли и формирование экологической культуры.

Победители, призеры и даже участники премии получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы, возможность бесплатного обучения, а также ценные призы и путевки на море.

За время существования проект объединил в борьбе за сохранение окружающей среды десятки тысяч детей и взрослых из 78 стран.

«Экология — дело каждого» — это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За время существования интерес к Премии вырос в рекордные 14 раз. Заявки за четыре сезона поступили от участников из 78 стран, включая все 89 регионов России, а количество работ превысило 210 тысяч.