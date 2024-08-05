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Млечный Путь запечатлел астрофотограф в Изборске. ФОТО

Снимок ночного неба над Труворовым Городищем в Изборске сделал псковский астрофотограф Петр Митрофанов в ночь с 8 на 9 августа. Фотография опубликована в группе «Псков Великий» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Псков Великий» / «ВКонтакте»

Он запечатлел Млечный Путь над Никольским храмом.

Как сообщают открытие источники, галактика Млечный Путь — это огромное скопление пыли, газа и множества звезд, включая наше Солнце. Поскольку Земля находится в этой галактике, Млечный Путь часто называют «нашей галактикой».

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Ранее сообщалось, что пик потока Персеиды произойдет 12 августа, наибольшее количество «падающих звезд» можно будет беспрепятственно наблюдать в ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Ожидаемая максимальная активность потока — от 60 до 80 метеоров в час.