Общество

Верховный суд предложил разрешить подсудимым отправляться на СВО

Верховный суд разработал законопроект, который позволит освобождать от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации.

«Законопроектом предлагается <...> установить возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации либо заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, а равно проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время», — говорится в пояснительной записке к документу, который обсуждается на сегодняшнем пленуме Верховного суда.

Сейчас такая возможность есть у обвиняемых на стадии следствия или у уже осужденных. В случае призыва или подписания контракта их уголовное дело приостанавливают. Если такой человек получит государственную награду, достигнет предельного возраста, покинет службу по состоянию здоровья или если боевые действия завершатся, то уголовное дело прекратят совсем, пишет РИА Новости.

В соответствии с законопроектом, суды смогут приостанавливать уголовные дела и по ходатайству командования воинской части освобождать подсудимых.

Действие закона не распространяется на осужденных за педофилию, террористические и экстремистские преступления, а также по еще некоторым статьям.