Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
обзор
Закрытый показ «Ворон»
Как создать ТОС
Другой век псковских аграриев
карта отдыха и туризма
новый взгляд на бизнес
Легкий пар: венчаем вениками
«Банщикам» закон не писан?
Господин Рейтингомер
привлекательность работы на земле
гранты для фермеров
 
 
 
ещё Общество 10.08.2024 18:519 Люди без еды и воды стоят в пробке на границе с Латвией в Псковской области больше суток 14.08.2024 12:400 127 тонн меда произвели за год хозяйства Псковской области 14.08.2024 12:290 Делай раз! Делай два! - псковичам напомнили, как создать ТОС 14.08.2024 12:030 Псковская область вошла в число рекордсменов по динамике погрузки на сети РЖД за июль 14.08.2024 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: сдать кровь — спасти жизнь 14.08.2024 11:301 На Солнце произошла мощная вспышка, направленная на Землю
 
 
 
Самое популярное 13.08.2024 07:000 С погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 07.08.2024 10:465 Фотофакт: Крытый рынок на Четырех углах в Пскове готовят к сносу 07.08.2024 15:111 Голый мужчина гулял по солнечному Пскову утром 12.08.2024 17:052 Кристина Ларченко из Пскова вошла в топ-3 самых красивых замужних женщин России 10.08.2024 18:519 Люди без еды и воды стоят в пробке на границе с Латвией в Псковской области больше суток
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Беременность после 30: возраст имеет значение?

14.08.2024 11:14|ПсковКомментариев: 0

В XXI веке многие пары не торопятся заводить детей. Молодые люди хотят строить карьеру, путешествовать, жить для себя и находят массу других причин, чтобы отложить пополнение на потом. Между тем, представительницы прекрасного пола со всех сторон слышат о тикающих часиках, «рожай, иначе поздно будет!»

Надо ли верить стереотипам о возрасте и что на самом деле важно при планировании беременности? Что делать семьям, которые всё же решились на первенца, но теперь не могут этого сделать? Когда следует начинать подготовку к материнству? На эти и другие вопросы Псковской Ленте Новостей ответила перинатальный клинический психолог Оксана Старостина.

 

Причины несколько преувеличены

- С каждым годом возраст первородящих женщин увеличивается. Почему так происходит? Какие наиболее частые причины вы могли бы назвать, и насколько они оправданны?

- Основная причина - социальный интроект (так называемый принцип поведения, который представляет собой навязанные правила, взгляды, установки, мотивы - прим. ред.). В обществе присутствует некий социально одобряемый план успешной жизни современного человека, и дети в этом плане имеют определённое место и время. Сначала образование, затем работа/карьера, материальная обеспеченность, ипотека, путешествия/пожить для себя. Только потом дети. Как правило, сейчас на получение образования уходит достаточно много времени, затем поиск партнёра, обустройство быта, и десятилетие пролетает незаметно. Всё чаще о первой беременности женщина начинает задумываться к 30 годам. Все остальные причины можно обобщить одной достаточно распространённой фразой - «рано ещё, ну и куда тебе дети». Это может быть и психологическая неготовность к родительству, и отсутствие партнёра, и материальные трудности, и так далее. В какой-то степени эти причины действительно могут стать препятствием для рождения ребёнка, насколько оправданно, сложно сказать. Что-то действительно является трудно преодолимым препятствием, но причины вроде «ребёнок - это очень дорого» несколько преувеличены, на мой взгляд.

- Что делать, если родители твердят: «Рожай, иначе поздно будет, часики тикают»?

- Отличный вопрос, родители ведь «знают, о чём говорят». Точно могу сказать: для родителей рожать не надо. Уважать их мнение и желание стать бабушкой или дедушкой можно и нужно, но мотив для рождения ребёнка должен быть другим. А с родителями нужно учиться разговаривать.

- Надо ли верить стереотипам о «старородящих»? Или современная медицина благополучно позволяет рожать и после 30?

- Многолетний медицинский опыт говорит о том, что первые роды лучше планировать в период от 20 до 25 лет, и я с этим согласна. В любом возрасте сложно точно спрогнозировать, как пройдут роды. Но статистика всё же склоняет в пользу более молодого. Первая беременность, роды, восстановление после них и уход за малышом проще переносятся в более молодом возрасте. И с психологической точки зрения молодые мамы менее тревожны, как во время беременности, так при уходе за малышом. Современная медицина действительно далеко шагнула в решении проблемы с младенческой и материнской смертностью во время родов, с выхаживанием недоношенных младенцев, с лечением различных заболеваний. Но сильно облегчить и повлиять на процесс родов, думаю, не смогла. И здесь будет иметь значение и возраст, и здоровье, и психологический настрой, и подготовка к родам, и что-то ещё, на что мы повлиять не можем.

- Бывало ли такое, что женщина идет на аборт именно по причине возраста?

- Аборты делают в любом возрасте. В молодом, до 23-х лет, потому что «рано», если это первая беременность. После 36 лет, если уже есть дети, потому что «поздно». Но долгожданная первая беременность в любом возрасте - это счастье для семьи.

А если не получается?

- Семьи, которые по каким-то причинам долгое время откладывали рождение ребенка, но теперь решились, порой не могут этого сделать. Что делать, если не получается?

- К большому сожалению, в настоящее время очень актуальна проблема бесплодия. Мы наблюдаем всё больше пар, которые при отсутствии каких-либо физических проблем не могут зачать ребенка. Раньше, если я не ошибаюсь, прежде, чем получить диагноз «бесплодие», если на это нет физических причин, проходило два года. Сейчас достаточно полугода для того, чтобы пара была признана бесплодной. В своем практическом опыте я часто сталкиваюсь с клиентами, когда после выставления диагноза им сразу предлагают процедуры ЭКО, но не всегда удаётся получить беременность. Женщина идет из протокола в протокол, и, к большому сожалению, это очень большая физическая и психологическая нагрузка. Первое, что я предложила бы сделать, если не получается, - это не торопиться и не суетиться, все решения нужно принимать очень осторожно и разумно. Я бы рекомендовала сперва обратиться за мнением других специалистов. Если вам поставили диагноз «бесплодие», найдите ещё одного доктора, потому что подход у разных специалистов к этой проблеме может отличаться, и решать её можно по-разному. Найдите доктора, на которого вы точно можете положиться. Составьте план дальнейших действий со всеми возможными вариантами. Что можно сделать, как долго, на что мы готовы? Начиная от попыток самостоятельного зачатия до продумывания вариантов об усыновлении в будущем. Таким образом снимается тревожность по поводу происходящего. Я бы обязательно посоветовала такой паре, либо женщине обратиться к вспомогающим специалистам, в том числе к перинатальным психологам, и разобраться в некоторых вопросах. Выявить, есть ли психологические аспекты в диагнозе, посмотреть, что происходит с психикой, насколько вы готовы к дальнейшим действиям. Возможно, также будет полезно пообщаться с парами, которые уже прошли этим путем и посмотреть, какие есть варианты.

- Иногда женщины не могут завести ребенка чисто по психологическим причинам - сильно переживают, что «что-то пойдёт не так», что не может не отражаться на организме. Какую роль играет уровень стресса в способности к зачатию и как его понизить?

- Действительно, в неспособности забеременеть психологические факторы играют достаточно большую роль, но всё же не ведущую. Это комплексная проблема. Уровень стресса, конечно, может каким-то образом помешать зачатию, но его влияние несколько преувеличено. Сегодня мы живем в состоянии постоянной тревожности, стрессы нас преследуют каждый день. Я думаю, что здесь всё очень индивидуально. Кто-то более стрессоустойчив, кто-то может расклеиться из-за абсолютно незначительных причин. Опять же, если не получается, если не справляетесь сами - найдите специалиста, с которым сможете разобрать проблемы и их причины, посмотреть, что происходит в вашей жизни, хотите ли вы что-то изменить.

По снижению уровня стресса есть огромное количество простейших рекомендаций, они примитивны, но практически никем не соблюдаются. Это информационная гигиена, чередование режима труда и отдыха, получение положительных эмоций, впечатлений, привнесение в свою жизнь каких-то, удовольствий, умение себя порадовать чем-то, о чем каждый человек знает сам. Бескорыстная помощь ближнему, либо кому-то еще, хорошие доброжелательные отношения в семье, забота друг о друге. Это очень простые вещи. Опять же, никто не отменял здоровый образ жизни: элементарные полезные привычки в виде небольшой физической активности, спорта. Соблюдение режима сна и бодрствования, здоровый, полноценный сон очень важен.

Решили стать родителями - просто живите дальше

- Говорят, что группе будущих «мам за 30» требуется подготовка к беременности, в чем она должна заключаться? Какие риски, возможные последствия есть у позднего материнства?

- Любая подготовка - это повышение уровня тревожности, поэтому важно не переусердствовать. Подготовка к материнству, на самом деле, происходит у нас в жизни, в быту. Например, девочка растет в семье, видит, как мама осуществляет уход за младшими братьями и сестрами, либо смотрит на тетю, дядю и других знакомых родственников. Кроме того, есть мультфильмы, книжки, сказки. Обучение материнству закладывается не в каких-то специальных обучающих программах, которых сейчас очень много, а в нашей естественной жизни. Хорошо бы, если мамы обращали на это внимание, когда их девочки ещё маленькие, настраивали в нужную сторону. Что касается специальной подготовки к беременности - она не слишком-то нужна в любом возраста. Простыми словами: решили стать родителями - хорошо, спокойно живём дальше. Конечно же, если нет показаний для дополнительных обследований. А уже во время беременности, если она состоялась, до второго-третьего триместра всё сохранилось, можно найти простые курсы подготовки к родам, материнству, грудному вскармливанию. Пообщаться со специалистами, почерпнуть для себя какую-то информацию, побыть в среде таких же будущих мам. И не забывать наслаждаться окружающим миром, природой, красотой, искать радостные моменты в своей жизни, гармонию для того, чтобы во время беременности быть как можно более спокойной. Говорить о каких-то рисках я вообще не вижу смысла. По той простой причине, что всё это усилит тревогу, осложнит восприятие беременности, что точно не улучшит ни физическое, ни психологическое состояние женщины. Во время беременности крайне важно принятие своего состояния: спокойствие, ожидание встречи со своим малышом, вхождение в родительскую роль. Чем меньше здесь будет тревоги по поводу «а что там?», «а как там?», тем лучше. Тревожность ничего не может изменить, только усилит негативное состояние, и от этого ничего не поменяется в лучшую сторону. Как оно будет, не знает никто. Поэтому надо успокоиться и попытаться делать свою жизнь комфортной, качественной, морально готовиться к своему родительству. Не надо ничего сильно менять, разве что некоторые привычки.

- Я читала, что женщина, которая рожает после 35, получает «дыхание молодости»: окунается в среду мам, которые, скорее всего, моложе ее. Действительно ли поздние роды способствуют «омоложению»? Какие ещё «плюсы» могут быть?

- Я считаю, что желанная беременность и даже нежеланная, но в итоге принятая - это один сплошной плюс. Жизнь женщины в любом случае меняется в лучшую сторону, как бы ни говорили о том, что это тяжело, сложно, дорого. Ребенок привносит в жизнь человека абсолютно новые смыслы, совсем другие чувства, другую жизнь. Да, она сопряжена с тревогой, первое время с бессонными ночами, но в то же время мама и папа получают безграничную любовь своего младенца. И сами они учатся этой безусловной любви, самоотдаче, радуются успехам, печалятся о неудачах своего малыша. Это целый новый мир, и неважно, в каком возрасте. Что женщина получает, если она беременеет после 35 лет? Она точно получает ребенка, а вместе с ним и вдохновение, и новое дыхание, и, может быть, даже молодость. Но в то же время и тревогу, заботу, новые хлопоты.

Неважно, в каком возрасте происходит беременность, самое важное, чтобы она была принята, и чтобы новый человек пришел в этот мир желанным, чтобы родители любили его и друг друга, обеспечивали качественный уход за малышом. Они покажут ему этот мир, научат ему всему и отпустят. В этом и заключается смысл материнства и родительства в целом: дать ребёнку жизнь, свою заботу, любовь и отпустить его.

Плод любви, а не «достижение»

- Есть обратная сторона медали — ранние роды, в том числе в подростковом возрасте, незапланированные беременности со всеми вытекающими последствиями. Может, лучше рожать позже, когда это решение осознанное, когда прочно стоишь на ногах и можешь обеспечить ребенка всем необходимым?

- Подростковая беременность — это, наверное, самая сложная проблема, которая существует. Потому что организм девочки не готов ни к вынашиванию плода, ни к родам, не формируется материнская доминанта. Соответственно, и уход за ребенком, если все же беременность сохранится, не будет осуществляться должным образом. Семья должна иметь очень большое влияние на девочку, её нужно готовить к материнству тогда, когда она будет к этому готова. В основном, ранние беременности случаются в семьях, где нет хорошего контакта между мамой и дочерью-подростком. Если это происходит до 15 лет, то родители выступают опекунами, они принимают решение за девочку, что делать: аборт либо сохранять беременность. Если девочка старше, и она хочет, допустим, оставить ребенка, ей все равно нужен кто-то, кто будет её сопровождать, помогать в уходе за малышом, материально содержать, потому что подросток не способен себя обеспечить, тем более с ребенком. Семьи, в которых есть девочки, должны им уделять много внимания, быть настороженными, чтобы дочь раньше времени не вступила в отношения и не получила незапланированную беременность. Здесь любое решение будет плохим. Сделать аборт - это плохо, сохранить ребенка — с нравственной точки зрения вроде как и хорошо, но будут проблемы у семьи, у новоиспечённой матери, и, возможно, у ребенка. Когда женщина сформирована, уже не столь важно, когда она будет рожать, в каком возрасте. Что такое осознанный возраст, когда мы готовы? Это спорный вопрос. С точки зрения биологии женщина призвана быть матерью, и как только её организм созревает физически, она, в общем-то, готова. Можно сколько угодно настраивать себя на материнство, но это вовсе не значит, что вы всё сделаете правильно. Если семья готова к рождению ребенка, во всяком случае категорически не отрицает наличие детей, то не столь важно, в каком возрасте это произойдет. Раньше, позже - главное, чтобы этого хотели двое. Я достаточно давно работаю в этой области, и когда оба хотят ребёнка, не важно, в каком возрасте, у них всё складывается.

- Какую позицию должны занять близкие женщины, которая не до конца осознала, хочет ли они ребёнка?

- Близкие люди играют колоссальную роль в принятии женщиной решения о сохранении беременности, либо о её прерывании. Очень часто будущая мама неосознанно ищет поддержки. Например, когда всё против беременности (уже есть дети, материальное положение тяжелое, с мужем какие-то проблемы), женщина порой готова выносить и родить при условии, что хоть кто-то окажется на её стороне. Но очень часто близкие люди, наоборот, толкают женщину к прерыванию беременности. Я бы настойчиво рекомендовала этого не делать. Любое решение должно исходить от самой женщины, ведь ребёнок — это её ответственность и партнера, если он есть. Но поддержка в этой ситуации всё же нужна.

- Подводя итог вышесказанному: получается, возраст не имеет значения? И при решении о рождении ребенка нужно опираться на другие факторы?

- Если рассматривать ребенка как пункт в жизненном плане, то, наверное, нужно учитывать оптимальный возраст для рождения детей, заняться планированием семьи, что в общем-то неплохо. Но планировать лучше не с точки финансовых возможностей, а в целях предотвращения прерывания нежелательной беременности. Если подходить к этому несколько иначе - как к плоду любви, продолжению семьи, желанию мужчины и женщины продолжить свой род, перейти в другую стадию отношений и другую семейную роль, иметь новые смыслы, пустить в мир нового человека - с этой точки зрения не столь важно, в каком возрасте и сколько раз вы станете родителями. Это немного иной подход, при котором продолжение рода является чем-то выходящим за рамки планирования своих достижений и дел в списке «институт, карьера, квартира, ребенок». Последний вырастет, как бы это странно ни звучало, даже если у родителей не будет квартиры, а у мамы - карьеры. Для ребенка, особенно в первые годы жизни, самое важное - это родительская любовь, забота, мама и папа. Первое время он не нуждается в куче игрушек-погремушек, специально отремонтированной отдельной комнате и других прибамбасах. Ребёнку нужны мамины руки, и чтобы папа был рядом с мамой, помогал ей, обеспечивал им заботу, даровал любовь. И тогда не важно, в каком возрасте дети принесли своим родителям настоящее счастье.

Беседовала Ульяна Лаблюк

Теги: #роды #дети #беременные #женщины #стереотипы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы эскалации конфликта с распространением на территории РФ?
В опросе приняло участие 131 человек
14.08.2024, 12:400 127 тонн меда произвели за год хозяйства Псковской области 14.08.2024, 12:290 Делай раз! Делай два! - псковичам напомнили, как создать ТОС 14.08.2024, 12:180 В прямом эфире радио «ПЛН FM» круглый стол: 25 лет эпохи Владимира Путина 14.08.2024, 12:030 Псковская область вошла в число рекордсменов по динамике погрузки на сети РЖД за июль
14.08.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: сдать кровь — спасти жизнь 14.08.2024, 11:510 Светофор на перекрестке двух проспектов в Великих Луках отключат 15 августа 14.08.2024, 11:450 Опубликована карта псковского фестиваля «Лешуга-2024» 14.08.2024, 11:301 На Солнце произошла мощная вспышка, направленная на Землю
14.08.2024, 11:250 Органный концерт «Бах и транскрипции популярных сочинений» состоится в Пскове 14.08.2024, 11:210 Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи 14.08.2024, 11:140 Беременность после 30: возраст имеет значение? 14.08.2024, 11:080 Индийскую фармкомпанию обвинили в незаконной регистрации антибиотика в России
14.08.2024, 10:560 Из Пскова в Курск отправили 24 тонны гуманитарной помощи 14.08.2024, 10:480 Водитель перевернувшегося на Четырех углах в Пскове автомобиля Chery получила гематомы и ссадины 14.08.2024, 10:390 15 человек эвакуировали при пожаре в подвале пятиэтажки в Пскове 14.08.2024, 10:290 Реплика Константина Калиниченко: А ты точно инвестор?
14.08.2024, 10:230 «Беседка»: Сдать кровь — спасти жизнь 14.08.2024, 10:130 Мусор горел в неэксплуатируемом строении в Великих Луках 14.08.2024, 10:050 Когда кот — кормилец семьи: победительница фотоконкурса от «Молочных продуктов Пушкиногорья» поблагодарила своего питомца 14.08.2024, 10:000 Легкий пар: венчаем вениками
14.08.2024, 09:570 Объемы выдач ипотеки в июле упали втрое 14.08.2024, 09:450 В Великих Луках самокатчик сбил женщину и уехал 14.08.2024, 09:300 Стало известно, сколько меда в день можно съедать 14.08.2024, 09:230 Володин заявил о необходимости рамочного закона в организации детского отдыха
14.08.2024, 09:150 Комплексные кадастровые работы продолжаются на территории Псковского района  14.08.2024, 09:000 Мероприятия для детей и подростков проводят на спортивном стадионе в Острове 14.08.2024, 08:401 Аннулировать регистрацию за езду на шумном авто предложили в Госдуме 14.08.2024, 08:170 Врач рассказал, как снизить риск развития деменции
14.08.2024, 08:000 Мошенники начали предлагать людям старше 50 оформить фейковую льготу 14.08.2024, 07:400 Дополнительные строительные бригады привлекли для проведения работ по газификации в Псковской области 14.08.2024, 07:200 Медовый спас отмечают 14 августа 14.08.2024, 07:002 Учения Росгвардии с применением БПЛА проведут в здании правительства Псковской области
14.08.2024, 03:440 Пенсионерка с желтым ведром пропала в Стругокрасненском округе 14.08.2024, 03:370 Несколько десятков человек приехали в Палкинский район для наблюдения метеорного потока Персеиды 13.08.2024, 22:000 Эксперт рассказала, как погоня за хайпом может разрушить репутацию 13.08.2024, 21:400 Движение на участке трассы Р-23 в Ленобласти ограничат 14 августа для ликвидации размывов 
13.08.2024, 21:200 Водитель автомобиля Jetour попался на нетрезвом вождении в Островском районе 13.08.2024, 21:101 Лазавицкий железнодорожный переезд закроют в Великих Луках до конца сентября 13.08.2024, 21:000 Росгвардейцы провели мастер-класс в печорском лагере «Стремительный» 13.08.2024, 20:400 Акцию «Собери ребенка в школу — заплати алименты» запустили псковские приставы
13.08.2024, 20:271 Три женщины-водителя госпитализированы в результате ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове 13.08.2024, 20:200 Фестиваль народа сето пройдёт в печорской деревне Сигово 13.08.2024, 20:001 Частая смена работы соискателем вызывает вопросы у 79% псковских работодателей — опрос  13.08.2024, 19:561 Автомобиль перевернулся в результате ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове
13.08.2024, 19:400 Расписание движения пригородных поездов в Псковской области изменится 26 августа 13.08.2024, 19:210 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 августа 13.08.2024, 19:200 Авторские блюда из яблок смогут попробовать гости псковской ярмарки «Лешуга» 13.08.2024, 19:000 Цифровизация Псковской области стала темой брифинга в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО
13.08.2024, 18:570 Toyota и Lada столкнулись на улице Чудской в Пскове  13.08.2024, 18:480 В МВД назвали фейком информацию о конфликте полицейского с несовершеннолетним в Порховском районе 13.08.2024, 18:400 Интеллектуальный потенциал левшей и правшей сравнила врач 13.08.2024, 18:300 Псковские грибники жалуются на высокую червивость белых
13.08.2024, 18:260 Кадровые центры отремонтируют во всех районах Псковской области до конца года 13.08.2024, 18:241 Сбер намерен к концу года нарастить долю на рынке кредитования в Крыму до 20-25% 13.08.2024, 18:180 «Кузница»: Псковские рынки – пережиток прошлого или способ поддержать МСП? ВИДЕО 13.08.2024, 18:160 Псковский предприниматель рисковал попасть в реестр недобросовестных поставщиков из-за отсутствия рисунка на термометре
13.08.2024, 18:090 Два великолучанина нашли банковскую карту и попали под уголовное дело 13.08.2024, 18:090 Путин назначил председателя Печорского районного суда 13.08.2024, 18:020 «Беседка»: Ярмарка «Лешуга» в Пскове. ВИДЕО 13.08.2024, 18:010 Мошенники похитили почти 11 тысяч рублей у 20-летней псковички
13.08.2024, 17:550 30 тысяч гостей ждут организаторы псковской ярмарки «Лешуга-2024» 13.08.2024, 17:463 Кто и зачем закрыл популярный бассейн в Пскове 13.08.2024, 17:450 «Гонки по вертикали»: Курск, губернаторские рейтинги и предвыборный демарш. ВИДЕО 13.08.2024, 17:350 Топ-3 электронных государственных услуг в Псковской области назвал Виталий Рахманов
13.08.2024, 17:250 Что ожидает и чего боится ТКД на ярмарке «Лешуга», рассказали организаторы 13.08.2024, 17:150 Игорь Савицкий: Инициативы властей часто просто популистские 13.08.2024, 17:050 На совместный выезд для наблюдения за метеорным потоком Персеиды приглашают псковичей  13.08.2024, 16:520 Фейковое голосовое сообщение от Михаила Ведерникова создали мошенники 
13.08.2024, 16:450 «Дневной дозор»: провокации и фейки на выборах — неизбежное зло? 13.08.2024, 16:353 Лариса Долина стала жертвой мошенников и продала квартиру 13.08.2024, 16:220 Владельцы хозяйств из десяти регионов РФ раскроют секреты бизнеса на псковской ярмарке «Лешуга» 13.08.2024, 16:180 Уникальный фразеологический путеводитель по «Пушкинской деревне» подготовили в «Михайловском»
13.08.2024, 16:050 Сеть LTE должна появиться на всех участках федеральных трасс в Псковской области 13.08.2024, 15:551 Бывший мэр Пскова: Я хотел бы видеть центр города разгруженным и спокойным 13.08.2024, 15:490 Завод электротехнического оборудования предлагает псковским выпускникам заключить договор на целевое обучение  13.08.2024, 15:481 Псковские медики получили награды Министерства здравоохранения РФ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru