Общество

Беременность после 30: возраст имеет значение?

В XXI веке многие пары не торопятся заводить детей. Молодые люди хотят строить карьеру, путешествовать, жить для себя и находят массу других причин, чтобы отложить пополнение на потом. Между тем, представительницы прекрасного пола со всех сторон слышат о тикающих часиках, «рожай, иначе поздно будет!»

Надо ли верить стереотипам о возрасте и что на самом деле важно при планировании беременности? Что делать семьям, которые всё же решились на первенца, но теперь не могут этого сделать? Когда следует начинать подготовку к материнству? На эти и другие вопросы Псковской Ленте Новостей ответила перинатальный клинический психолог Оксана Старостина.

Причины несколько преувеличены

- С каждым годом возраст первородящих женщин увеличивается. Почему так происходит? Какие наиболее частые причины вы могли бы назвать, и насколько они оправданны?

- Основная причина - социальный интроект (так называемый принцип поведения, который представляет собой навязанные правила, взгляды, установки, мотивы - прим. ред.). В обществе присутствует некий социально одобряемый план успешной жизни современного человека, и дети в этом плане имеют определённое место и время. Сначала образование, затем работа/карьера, материальная обеспеченность, ипотека, путешествия/пожить для себя. Только потом дети. Как правило, сейчас на получение образования уходит достаточно много времени, затем поиск партнёра, обустройство быта, и десятилетие пролетает незаметно. Всё чаще о первой беременности женщина начинает задумываться к 30 годам. Все остальные причины можно обобщить одной достаточно распространённой фразой - «рано ещё, ну и куда тебе дети». Это может быть и психологическая неготовность к родительству, и отсутствие партнёра, и материальные трудности, и так далее. В какой-то степени эти причины действительно могут стать препятствием для рождения ребёнка, насколько оправданно, сложно сказать. Что-то действительно является трудно преодолимым препятствием, но причины вроде «ребёнок - это очень дорого» несколько преувеличены, на мой взгляд.

- Что делать, если родители твердят: «Рожай, иначе поздно будет, часики тикают»?

- Отличный вопрос, родители ведь «знают, о чём говорят». Точно могу сказать: для родителей рожать не надо. Уважать их мнение и желание стать бабушкой или дедушкой можно и нужно, но мотив для рождения ребёнка должен быть другим. А с родителями нужно учиться разговаривать.

- Надо ли верить стереотипам о «старородящих»? Или современная медицина благополучно позволяет рожать и после 30?

- Многолетний медицинский опыт говорит о том, что первые роды лучше планировать в период от 20 до 25 лет, и я с этим согласна. В любом возрасте сложно точно спрогнозировать, как пройдут роды. Но статистика всё же склоняет в пользу более молодого. Первая беременность, роды, восстановление после них и уход за малышом проще переносятся в более молодом возрасте. И с психологической точки зрения молодые мамы менее тревожны, как во время беременности, так при уходе за малышом. Современная медицина действительно далеко шагнула в решении проблемы с младенческой и материнской смертностью во время родов, с выхаживанием недоношенных младенцев, с лечением различных заболеваний. Но сильно облегчить и повлиять на процесс родов, думаю, не смогла. И здесь будет иметь значение и возраст, и здоровье, и психологический настрой, и подготовка к родам, и что-то ещё, на что мы повлиять не можем.

- Бывало ли такое, что женщина идет на аборт именно по причине возраста?

- Аборты делают в любом возрасте. В молодом, до 23-х лет, потому что «рано», если это первая беременность. После 36 лет, если уже есть дети, потому что «поздно». Но долгожданная первая беременность в любом возрасте - это счастье для семьи.

А если не получается?

- Семьи, которые по каким-то причинам долгое время откладывали рождение ребенка, но теперь решились, порой не могут этого сделать. Что делать, если не получается?

- К большому сожалению, в настоящее время очень актуальна проблема бесплодия. Мы наблюдаем всё больше пар, которые при отсутствии каких-либо физических проблем не могут зачать ребенка. Раньше, если я не ошибаюсь, прежде, чем получить диагноз «бесплодие», если на это нет физических причин, проходило два года. Сейчас достаточно полугода для того, чтобы пара была признана бесплодной. В своем практическом опыте я часто сталкиваюсь с клиентами, когда после выставления диагноза им сразу предлагают процедуры ЭКО, но не всегда удаётся получить беременность. Женщина идет из протокола в протокол, и, к большому сожалению, это очень большая физическая и психологическая нагрузка. Первое, что я предложила бы сделать, если не получается, - это не торопиться и не суетиться, все решения нужно принимать очень осторожно и разумно. Я бы рекомендовала сперва обратиться за мнением других специалистов. Если вам поставили диагноз «бесплодие», найдите ещё одного доктора, потому что подход у разных специалистов к этой проблеме может отличаться, и решать её можно по-разному. Найдите доктора, на которого вы точно можете положиться. Составьте план дальнейших действий со всеми возможными вариантами. Что можно сделать, как долго, на что мы готовы? Начиная от попыток самостоятельного зачатия до продумывания вариантов об усыновлении в будущем. Таким образом снимается тревожность по поводу происходящего. Я бы обязательно посоветовала такой паре, либо женщине обратиться к вспомогающим специалистам, в том числе к перинатальным психологам, и разобраться в некоторых вопросах. Выявить, есть ли психологические аспекты в диагнозе, посмотреть, что происходит с психикой, насколько вы готовы к дальнейшим действиям. Возможно, также будет полезно пообщаться с парами, которые уже прошли этим путем и посмотреть, какие есть варианты.

- Иногда женщины не могут завести ребенка чисто по психологическим причинам - сильно переживают, что «что-то пойдёт не так», что не может не отражаться на организме. Какую роль играет уровень стресса в способности к зачатию и как его понизить?

- Действительно, в неспособности забеременеть психологические факторы играют достаточно большую роль, но всё же не ведущую. Это комплексная проблема. Уровень стресса, конечно, может каким-то образом помешать зачатию, но его влияние несколько преувеличено. Сегодня мы живем в состоянии постоянной тревожности, стрессы нас преследуют каждый день. Я думаю, что здесь всё очень индивидуально. Кто-то более стрессоустойчив, кто-то может расклеиться из-за абсолютно незначительных причин. Опять же, если не получается, если не справляетесь сами - найдите специалиста, с которым сможете разобрать проблемы и их причины, посмотреть, что происходит в вашей жизни, хотите ли вы что-то изменить.

По снижению уровня стресса есть огромное количество простейших рекомендаций, они примитивны, но практически никем не соблюдаются. Это информационная гигиена, чередование режима труда и отдыха, получение положительных эмоций, впечатлений, привнесение в свою жизнь каких-то, удовольствий, умение себя порадовать чем-то, о чем каждый человек знает сам. Бескорыстная помощь ближнему, либо кому-то еще, хорошие доброжелательные отношения в семье, забота друг о друге. Это очень простые вещи. Опять же, никто не отменял здоровый образ жизни: элементарные полезные привычки в виде небольшой физической активности, спорта. Соблюдение режима сна и бодрствования, здоровый, полноценный сон очень важен.

Решили стать родителями - просто живите дальше

- Говорят, что группе будущих «мам за 30» требуется подготовка к беременности, в чем она должна заключаться? Какие риски, возможные последствия есть у позднего материнства?

- Любая подготовка - это повышение уровня тревожности, поэтому важно не переусердствовать. Подготовка к материнству, на самом деле, происходит у нас в жизни, в быту. Например, девочка растет в семье, видит, как мама осуществляет уход за младшими братьями и сестрами, либо смотрит на тетю, дядю и других знакомых родственников. Кроме того, есть мультфильмы, книжки, сказки. Обучение материнству закладывается не в каких-то специальных обучающих программах, которых сейчас очень много, а в нашей естественной жизни. Хорошо бы, если мамы обращали на это внимание, когда их девочки ещё маленькие, настраивали в нужную сторону. Что касается специальной подготовки к беременности - она не слишком-то нужна в любом возраста. Простыми словами: решили стать родителями - хорошо, спокойно живём дальше. Конечно же, если нет показаний для дополнительных обследований. А уже во время беременности, если она состоялась, до второго-третьего триместра всё сохранилось, можно найти простые курсы подготовки к родам, материнству, грудному вскармливанию. Пообщаться со специалистами, почерпнуть для себя какую-то информацию, побыть в среде таких же будущих мам. И не забывать наслаждаться окружающим миром, природой, красотой, искать радостные моменты в своей жизни, гармонию для того, чтобы во время беременности быть как можно более спокойной. Говорить о каких-то рисках я вообще не вижу смысла. По той простой причине, что всё это усилит тревогу, осложнит восприятие беременности, что точно не улучшит ни физическое, ни психологическое состояние женщины. Во время беременности крайне важно принятие своего состояния: спокойствие, ожидание встречи со своим малышом, вхождение в родительскую роль. Чем меньше здесь будет тревоги по поводу «а что там?», «а как там?», тем лучше. Тревожность ничего не может изменить, только усилит негативное состояние, и от этого ничего не поменяется в лучшую сторону. Как оно будет, не знает никто. Поэтому надо успокоиться и попытаться делать свою жизнь комфортной, качественной, морально готовиться к своему родительству. Не надо ничего сильно менять, разве что некоторые привычки.

- Я читала, что женщина, которая рожает после 35, получает «дыхание молодости»: окунается в среду мам, которые, скорее всего, моложе ее. Действительно ли поздние роды способствуют «омоложению»? Какие ещё «плюсы» могут быть?

- Я считаю, что желанная беременность и даже нежеланная, но в итоге принятая - это один сплошной плюс. Жизнь женщины в любом случае меняется в лучшую сторону, как бы ни говорили о том, что это тяжело, сложно, дорого. Ребенок привносит в жизнь человека абсолютно новые смыслы, совсем другие чувства, другую жизнь. Да, она сопряжена с тревогой, первое время с бессонными ночами, но в то же время мама и папа получают безграничную любовь своего младенца. И сами они учатся этой безусловной любви, самоотдаче, радуются успехам, печалятся о неудачах своего малыша. Это целый новый мир, и неважно, в каком возрасте. Что женщина получает, если она беременеет после 35 лет? Она точно получает ребенка, а вместе с ним и вдохновение, и новое дыхание, и, может быть, даже молодость. Но в то же время и тревогу, заботу, новые хлопоты.

Неважно, в каком возрасте происходит беременность, самое важное, чтобы она была принята, и чтобы новый человек пришел в этот мир желанным, чтобы родители любили его и друг друга, обеспечивали качественный уход за малышом. Они покажут ему этот мир, научат ему всему и отпустят. В этом и заключается смысл материнства и родительства в целом: дать ребёнку жизнь, свою заботу, любовь и отпустить его.

Плод любви, а не «достижение»

- Есть обратная сторона медали — ранние роды, в том числе в подростковом возрасте, незапланированные беременности со всеми вытекающими последствиями. Может, лучше рожать позже, когда это решение осознанное, когда прочно стоишь на ногах и можешь обеспечить ребенка всем необходимым?

- Подростковая беременность — это, наверное, самая сложная проблема, которая существует. Потому что организм девочки не готов ни к вынашиванию плода, ни к родам, не формируется материнская доминанта. Соответственно, и уход за ребенком, если все же беременность сохранится, не будет осуществляться должным образом. Семья должна иметь очень большое влияние на девочку, её нужно готовить к материнству тогда, когда она будет к этому готова. В основном, ранние беременности случаются в семьях, где нет хорошего контакта между мамой и дочерью-подростком. Если это происходит до 15 лет, то родители выступают опекунами, они принимают решение за девочку, что делать: аборт либо сохранять беременность. Если девочка старше, и она хочет, допустим, оставить ребенка, ей все равно нужен кто-то, кто будет её сопровождать, помогать в уходе за малышом, материально содержать, потому что подросток не способен себя обеспечить, тем более с ребенком. Семьи, в которых есть девочки, должны им уделять много внимания, быть настороженными, чтобы дочь раньше времени не вступила в отношения и не получила незапланированную беременность. Здесь любое решение будет плохим. Сделать аборт - это плохо, сохранить ребенка — с нравственной точки зрения вроде как и хорошо, но будут проблемы у семьи, у новоиспечённой матери, и, возможно, у ребенка. Когда женщина сформирована, уже не столь важно, когда она будет рожать, в каком возрасте. Что такое осознанный возраст, когда мы готовы? Это спорный вопрос. С точки зрения биологии женщина призвана быть матерью, и как только её организм созревает физически, она, в общем-то, готова. Можно сколько угодно настраивать себя на материнство, но это вовсе не значит, что вы всё сделаете правильно. Если семья готова к рождению ребенка, во всяком случае категорически не отрицает наличие детей, то не столь важно, в каком возрасте это произойдет. Раньше, позже - главное, чтобы этого хотели двое. Я достаточно давно работаю в этой области, и когда оба хотят ребёнка, не важно, в каком возрасте, у них всё складывается.

- Какую позицию должны занять близкие женщины, которая не до конца осознала, хочет ли они ребёнка?

- Близкие люди играют колоссальную роль в принятии женщиной решения о сохранении беременности, либо о её прерывании. Очень часто будущая мама неосознанно ищет поддержки. Например, когда всё против беременности (уже есть дети, материальное положение тяжелое, с мужем какие-то проблемы), женщина порой готова выносить и родить при условии, что хоть кто-то окажется на её стороне. Но очень часто близкие люди, наоборот, толкают женщину к прерыванию беременности. Я бы настойчиво рекомендовала этого не делать. Любое решение должно исходить от самой женщины, ведь ребёнок — это её ответственность и партнера, если он есть. Но поддержка в этой ситуации всё же нужна.

- Подводя итог вышесказанному: получается, возраст не имеет значения? И при решении о рождении ребенка нужно опираться на другие факторы?

- Если рассматривать ребенка как пункт в жизненном плане, то, наверное, нужно учитывать оптимальный возраст для рождения детей, заняться планированием семьи, что в общем-то неплохо. Но планировать лучше не с точки финансовых возможностей, а в целях предотвращения прерывания нежелательной беременности. Если подходить к этому несколько иначе - как к плоду любви, продолжению семьи, желанию мужчины и женщины продолжить свой род, перейти в другую стадию отношений и другую семейную роль, иметь новые смыслы, пустить в мир нового человека - с этой точки зрения не столь важно, в каком возрасте и сколько раз вы станете родителями. Это немного иной подход, при котором продолжение рода является чем-то выходящим за рамки планирования своих достижений и дел в списке «институт, карьера, квартира, ребенок». Последний вырастет, как бы это странно ни звучало, даже если у родителей не будет квартиры, а у мамы - карьеры. Для ребенка, особенно в первые годы жизни, самое важное - это родительская любовь, забота, мама и папа. Первое время он не нуждается в куче игрушек-погремушек, специально отремонтированной отдельной комнате и других прибамбасах. Ребёнку нужны мамины руки, и чтобы папа был рядом с мамой, помогал ей, обеспечивал им заботу, даровал любовь. И тогда не важно, в каком возрасте дети принесли своим родителям настоящее счастье.

Беседовала Ульяна Лаблюк