Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: сдать кровь — спасти жизнь

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гостья студии — главный врач станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина. Кто может стать донором крови? Какие требования предъявляются к донорам? Где можно сдать кровь в Пскове? Положено ли какое-то вознаграждение донорам? Как идут поиски редких видов донорской крови? Каков «портрет» типичного донора? Растет ли количество желающих сдать кровь за последние годы? На эти и другие вопросы она ответит в беседе с Артемом Татаренко.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена