Общество

«Дневной дозор»: Какие языки должны учить в новой реальности молодые люди?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему изучения иностранных языков в современных реалиях. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Так уж сложилось исторически, что система изучения иностранных языков в России европоцентричная. Большая часть школьников и студентов изучают английский, немецкий или французский. Но, если в прежние времена применить свои знания на практике молодые люди могли сравнительно без больших усилий (иностранцы тысячами приезжали в Россию в качестве туристов, и с ними можно было пообщаться, существовала возможность зарубежных стажировок, опция языковых школ за границей и другие механизмы), то сейчас «окно в Европу» превратилось скорее в форточку. Если не сказать жёстче…

За последние годы, в силу внешнеполитических причин, наша страна стала ориентироваться более на Азию, нежели на Европу. Мир стремительно изменился, а Россия установила новые связи, нашла новых деловых партнеров, развернулась лицом на Восток. «Так не пора ли в таких условиях молодым людям начинать учить другие языки, чтобы принести пользу своей Родине? Делать упор не английский, а, скажем, на китайский или хинди», - размышляют люди.

Вполне вероятно, логика в таком подходе есть. А вот в том, что в ПсковГУ в условиях текущей внешнеполитической обстановки, когда в Латвии принимаются жёсткие поправки к закону об эмиграции, создали целый образовательный модуль по изучению прибалтийских языков - сомнительно.

О том, какие же языки должны учить в новой реальности молодые люди, сегодня в программе «Дневной дозор».

Язык нужно учить не просто так, а с определённой целью. Такой подход более правильным считает представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко. Он отметил, что, исходя из мотивации, и следует выбирать язык, которому отдать предпочтение. Но отказываться от английского даже в условиях непростой внешнеполитической обстановки не стоит.

Фото: представительство министерства иностранных дел России в Пскове

«Знание любых языков полезно. Мне кажется, было бы весьма неплохо обратить внимание на китайский язык. Язык нужно учить с какой-то целью, и если молодой человек собирается учить языки, значит, у него есть какая-то мотивация, значит, в соответствии с этой мотивацией он и выбирает регион и язык. Мне кажется, это так. Отказываться от полезных вещей никогда не нужно, любые знания всегда пригодятся. Нужно исходить из целеполагания. Кто-то, может быть, просто учит язык для себя, для интереса, потому что ему нравится звучание, например, языка. Если мы говорим о его полезности, например, другой вопрос, поэтому здесь для себя решает».

Если в стране в новых реалиях есть желающие изучать китайский (ну или хинди), и есть возможности для такого изучения, то это направление нужно поддерживать. Такую точку зрения высказал актёр Псковского драмтеатра, профессиональный переводчик-синхронист Денис Кугай. Но тут дело в том, что изучение обоих языков требует довольно сильной подготовки профессорско-преподавательского состава и прочной методической базы, подчеркивает он.

Фото: Денис Кугай / «ВКонтакте»

«Конечно, это было бы здорово, если бы множество детей, у которых русский родной, например, стали бы изучать китайский. Другое дело, что в изучении китайский язык, конечно же, сложнее, любого европейского. Потому что просто он дальше от наших грамматических и лексических связей, язык абсолютно другой системы. Я не говорю о том, конечно, что все европейские языки одинаковые, безусловно, тот же английский очень сильно отличается от русского. Это две разных группы языков, два разных семейства и типы языков разные. Но, тем не менее, человеку, скажем так, с пониманием русского языка гораздо проще разобраться в английском, немецком или французском, тем более в испанском языках, нежели в китайском. Политическая обстановка, дипломатические какие-то конфликты, которые существуют между странами на сегодняшний день, мы все это проходили. Много-много раз. Я просто напомню, что большую часть времени Советский Союз был вовлечен в холодную войну с США, тем не менее, английский в то время был одним из трех самых популярных иностранных языков. Люди его учили, ведь английский нужен не только для того, чтобы общаться с англичанами и американцами».

Именно на английском языке, как втором, неродном, сейчас говорит большинство людей на планете, убеждён Денис Кугай. «Ничего дипломатического или политического в отказе от изучения английского языка быть не должно. Это не очень умно. Существует огромная база, огромные наработки, большой пул специалистов. Если мы от всего этого отказываемся, мы просто стреляем себе из дробовика в ногу», - подытожил переводчик-синхронист.

Директор компании «Славянский тур» Изабелла Коваль, между тем, рассказала, что в ближайшее время в связи с изменением структуры турпотока сотрудники туротрасли и так приступят к изучению нового для себя языка - китайского. Ну а если говорить в целом про зарубежных туристов, приезжающих сейчас в региональный центр, то их мало, признала собеседница.

«Это, в основном, страны СНГ, Белоруссия наша родная и китайские туристы, с которыми мы надеемся, что будут поездки, надеемся, что будет Иран, возможно, Вьетнам. Перспективы, конечно, для развития международного туризма есть, и принимать где есть, и пятизвездочная гостиница новая открывается, но, чтобы массово ехали иностранные туристы, еще такого нет. В доковидные времена были все, потому что все было открыто, все границы открыты. Мы принимали всю Европу практически и поэтому работали хорошо с иностранцами. Но сейчас время другое. Поэтому будем принимать туристов из дружественных стран».

«Самое главное, мне кажется, молодые люди должны учить русский язык. Ему сейчас у нас, к сожалению уделяется мало внимания», - такую точку зрения озвучил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации 6-го и 7-го созывов Сергей Вострецов. А затем продолжил, что те, кто проживает в национальных республиках, должны учить и свой национальный язык: в Татарстане - татарский, в Ингушетии - ингушский. Что же до английского, китайского и прочих языков, то мнение об этом у Сергея Вострецова такое...

«Мы слишком зациклены, мне кажется, на зарубежных странах, надо заниматься саморазвитием, свою промышленность поднимать. В Советском Союзе знали же мы один русский язык, и нам это не мешало конкурировать со всем миром. А когда мы в погоне за чужими языками бегаем и так далее, ну чего: пристроится где-то за границей хотим? Мне кажется, этот языковой культ избыточный. По желанию, язык в школе, конечно, какой-то должен быть. Но не десять языков, как сейчас пытаются навязать, в результате все равно ребенок ни черта не знает. Мне кажется, базовый английский все равно должен оставаться, независимо от того, что мы имеем какие-то противоречия сегодня, они есть, но не с народом, а с "ублюдками", которые к власти пришли. Рано или поздно все равно все наладится. Что касается восточных соседей, конечно, если у ребят есть желание учить индийский или китайский язык, то должно быть понимание в семье, что ребенок будет, например, на бизнес ориентирован как-то в этом направлении. Но ориентироваться на то, что сегодня происходит, я бы не стал, завтра, может, с Китаем поругаемся. Такое тоже может быть, Китай все равно нам не друг, не брат и не товарищ, они свою экономическую выгоду преследуют, и мы тоже переориентировали рынки, все равно сырье всегда будут покупать. Какая разница, переориентировали сырье с Запада на Восток. Сегодня китайцы скидки просят... Поэтому думать, что там наши друзья, я бы не советовал. Друзья у нас одни: армия и флот. Поэтому учить надо наш язык, заниматься своим. Ну а там по желанию».

Любые языки - благо для изучающего. Потому что это знакомство с культурой и попытка понять её, уверена педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Она также заступилась за английский, назвав его языком международного общения, на котором говорят, в том числе, и в Азии. «В этом плане реальность не изменилась. И знание европейских языков помогает молодым людям органично вливаться в международное научное сообщество и бизнес-сообщество», - перечислила она. И это ещё не все бонусы, которые даёт английский.

«Кроме того, мы с вами прекрасно знаем, что это язык, который, в принципе, помогает понять очень многие технологии, IT, общение, взаимоотношения в сети Интернет. Это тоже говорит о том, что эти языки знать надо. В то же самое время я абсолютно согласна с тем, что очень полезно знать языки народов, рядом с которыми ты живешь. И поэтому есть программа изучения языков приграничных народов, которую сейчас разработал наш университет. Я знаю и сама даже занималась, когда изучали нидерландский язык, знаю, что есть курсы по китайскому языку. Думаю, что в этом смысле, чем больше языков, тем лучше. Ну если говорить о приоритетах, я считаю, что здесь каждый человек сам должен для себя определить».

Какой язык изучать молодым людям? Зависит, по мнению Татьяны Пасман, от выбранной профессии.

С тем, что от английского в школах и университетах стоит отказаться, не согласен и заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Однако, если молодые люди хотят расширять свой кругозор, то их стоит похвалить и посоветовать учить китайский, японский и хинди.

«Сохранять те предметы, которые изучают школьники, студенты, надо такими же, а языки должны просто добавляться по интересам. Время упущено, и, к сожалению или не к сожалению, бороться со временем - бесполезное дело, и язык международного общения уже давно определен. Как ни грустно признавать это, но это английский язык, и на нем говорят все люди, которые занимаются общественно-политической жизнью, используют его в общении. Его используют и страны Востока. В Индии английский язык является практически вторым разговорным языком - это бывшая колония Англии. Поэтому я за то, чтобы наших учеников и студентов не мучили этими переменами, меняя предметы, убирая одни, вставляя другие, надо планомерно жить. Как жили, так и живем».

Сколько бы языков ты не знал, всегда кажется, что этого недостаточно, отметила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она призналась, что, благодарна своим родителям, которые настояли на том, чтобы она училась в школе с углубленным изучением английского языка, его знание в итоге очень помогло в жизни. И даже в наше непростое время, считает Светлана Мельникова, иностранный язык молодому человеку нужен. Только вот какой?

«Так уж случилось, что языком делового общения, очень популярным языком стал английский, вне зависимости, в какой стране ты находишься, это всегда очень здорово помогало при общении. Последнее время у музея установились очень хорошие связи и с китайскими коллегами. Вы помните, как великолепно прошла выставка китайской художницы Ван Сюлин. Сейчас мы завязали партнерские отношения с одной из южных провинций Китая и планируем очень большую, масштабную выставку современных китайских художников в следующем году. Мы уже получили официальное приглашение на большой съезд музейщиков, и в начале сентября мы планируем, что сотрудники нашего музея полетят в эту провинцию. Сегодня, конечно, очень перспективен китайский язык, но сразу хочу сказать, что язык сложный. Младшего сына мы отправляли учиться, что-то он, конечно, выучил, но очень непростой язык. Мы, когда работали с китайскими художниками, столкнулись с проблематикой, что нам нужен переводчик. И какое счастье, что вскоре такой человек отыскался. Так что изучение китайского языка очень значимо, но это не значит, что только китайский. Я считаю, что все-таки английский язык как очень, скажем так, активно застолбивший свое место, тоже может быть очень полезным любому молодому человеку. Но есть, конечно, и пристрастия, меня всегда очень привлекал итальянский язык».

Идею полностью отказаться от изучения английского языка (даже в условиях текущей внешнеполитической обстановки) не поддержало большинство наших сегодняшних собеседников.

А вот на вопрос о том, какому же языку тогда стоит отдавать предпочтение как второму иностранному, универсального ответа не нашлось. Здесь наши эксперты советуют исходить из планов на будущее и личных предпочтений, а не из новостей о дружественных и недружественных нам сегодня странах.

Светлана Пикалёва