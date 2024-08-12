Общество

Семерых нелегальных мигрантов выявили на стройке в Пскове и выдворили за пределы РФ

В ходе проверки на строительном объекте в городе Пскове, проводимой сотрудниками МВД России, удалось выявить семь иностранцев, нелегально находящихся на территории Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Иностранных граждан привлекли к административной ответственности, суд вынес решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Въехать в страну эти люди не смогут последующие 5 лет.

Также привлечению к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежит человек, предоставивший помещение для проживания данным иностранцам.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдения иностранными гражданами условий пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории страны.