Общество

Собаку из Италии не пропустили в РФ через границу в Псковской области

Собака, которую везли из Италии в Санкт-Петербург, не прошла ветеринарный контроль в пункте пропуска Шумилкино в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Государственный инспектор ведомства установил, что согласно данным, указанным в ветеринарном паспорте, с момента вакцинации животного против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций, лептоспироза прошло менее 20 дней до момента отправки животного (собака не была привита в течение последних 12 месяцев).

Ввоз собаки на территорию Российской Федерации запрещен, собака возвращена на сопредельную территорию.

Отмечается, что специалистами управления с начала года установлено 25 случаев аналогичных нарушений, допущенных при ввозе на территорию Российской Федерации 40 питомцев из зарубежных стран: Эстонии, Литвы, Латвии, Сербии, Италии, Финляндии и Германии.

Россельхознадзор напоминает, что разработан онлайн-сервис «Инструкция: как путешествовать с животным за рубеж», с помощью которого пассажиры с домашними животными имеют возможность заблаговременно подать информацию о питомце с целью сокращения времени контрольных процедур.