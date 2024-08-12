Общество

В Пскове пройдёт сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2024»

Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2024» пройдёт в Пскове на улице Пушкина 23 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области.

На ярмарке свои товары представят различные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства Псковской области. На продажу будут выставлены свежие и вкусные молочные продукты, мясные и рыбные, а также хлебобулочные и кондитерские изделия. Также в ассортименте будут овощи, фрукты, мёд, саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников.



Ярмарка будет работать с 8 до 15 часов 23 августа.