Общество

Августовский педсовет в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Августовский педагогический совет прошел в Пскове сегодня, 20 августа. В ходе педсовета были подняты вопросы, касающиеся модернизации образовательных учреждений региона.

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поблагодарил учителей за их труд и рассказал о новой региональной мере поддержки в виде 50-тысячной премии за каждого ученика, который сдаст ЕГЭ на сто баллов или займет призовое место на всероссийской олимпиаде. В ходе педсовета отличившиеся учителя получили свои заслуженные награды. Со словами благодарности также выступили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и председатель комитета по образования региона Андрей Ермаков.

Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже Анны Тягуновой.