Общество

Подрядчик заплатит неустойку за срыв срока сдачи псковского сквера на Сиреневом бульваре

Заканчиваются работы в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» по благоустройству сквера на Сиреневом бульваре в Пскове. Глава города Борис Ёлкин проверил готовность объекта к предстоящей сдаче. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Ёлкина

Несмотря на то, что работы ещё не окончены, сквером уже активно пользуются местные жители. В парке псковичи часто отдыхают на скамейках, катаются на велосипедах и самокатах, а также пользуются тренажёрами. В сквере гарантирована безопасность, ведь на сэкономленные при заключении контракта деньги установили камеры видеонаблюдения. Помимо этого, на территории оформили экспериментальную клумбу из многолетних луговых трав. Подобная есть на площади Героев-Десантников.

«На сегодняшний день есть недоделки. Необходимо привести в соответствие контракту детский и спортивный комплексы, а также смонтировать недостающие 28 светильников. Их поставка ожидается к концу месяца. В график подрядчик не укладывается. За срыв сроков ему предстоит заплатить неустойку», - рассказал Борис Ёлкин.