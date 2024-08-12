Общество

В псковской полиции объяснили, в чем сложность расследования дел о мошенничестве

Зачастую «колл-центры» мошенников находятся за границей. Об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Дмитрий Борников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Сотрудники полиции ответственно относятся к своей работе. В геометрической прогрессии это все растет, потому что злоумышленники прочувствовали эту нишу, они поняли, что можно заработать, обманывая бабушку две недели, и получить пару миллионов рублей, чем работать на заводе и получать зарплату», - сказал оперуполномоченный.

Мошенники чувствуют себя безнаказанно, когда находятся за пределами Российской Федерации. «Нередки случаи, когда злоумышленник находится за границей, в частности в Украине, но есть случаи, когда и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Европе тоже находятся их "колл-центры"», - рассказал Дмитрий Борников.

Российские полицейские взаимодействуют с коллегами из Интерпола, однако не всегда удается установить виновное лицо. «Иногда наши коллеги с той стороны не хотят идти нам навстречу либо долго идут. Иногда их ответа можно ждать полгода, год. За это время мошенники могут поменять страну», - пояснил полицейский.