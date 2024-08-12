Общество

Инструкцией для реакции на подозрительном звонки от незнакомцев поделились в псковской полиции

Что делать, если позвонил мошенник и представился сотрудником ведомства, рассказал оперуполномоченный по особо важным делам по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Дмитрий Борников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Если вам позвонили и представились сотрудником правоохранительных органов, скажите, что говорить по телефону вы не можете. Поясните, что готовы в свободное время приехать в отдел полиции. Попросите адрес отдела и ФИО сотрудника, к которому вам необходимо обратиться», - сказал оперуполномоченный.

Обычно мошенники представляются именами реальных полицейский, так как эта информация доступна в Интернете.

«Спустя время мошенник может снова перезвонить, сказать: "Вы же проверили меня на сайте отделения, я же настоящий". Но вы все равно должны ему сказать: "Нет, я буду общаться только при личной встрече"», - подчеркнул Дмитрий Борников.

Сотрудники ведомств, если хотят узнать об имуществе человека, делают официальный запрос в Росреестр, добавил гость студии.