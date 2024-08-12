Общество

Псковский облсовпроф помог организовать интенсив для молодых педагогов

Совет молодых педагогических работников при Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ поддержал очный интенсив для педагогов, который проходил в городе Псков 16 и 17 августа в ПОИПКРО в формате повышения квалификации по работе в проекте «Психолого-педагогический класс».Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф



В течение двух дней на интенсиве сотрудники ПОИПКРО, задействованные в проведении учебных занятий в психолого-педагогических классах города Пскова, представляли реальный опыт ведения занятий по блокам «Основы педагогики» и «Основы психологии», а также провели практические мастер-классы по созданию профильных занятий в классах психолого-педагогической направленности.

Председатель Псковской областной организации работников образования и науки РФ Наталья Горбачева отмечает важность данного мероприятия: «Наша организация рада, что институт повышения квалификации работников образования не первый год проводит обучение по данному направлению.

Процесс формирования и становления педагога непростой, и такие обучающие интенсивы, на мой взгляд, должны стать хорошей традицией.

В профсоюзе образования в этом году проходит Олимпиада «Педагог - это призвание», где как раз будет конкурс программ по направлению «Психолого-педагогические классы».

Мы нашим коллегам из Совета молодых педагогов всегда оказываем посильную помощь и поддерживаем их идеи и желание развивать данное направление».

Председатель Совета молодых педагогических работников при Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Нестерович выразила готовность молодых педагогов принимать участие в реализации образовательных программ в психолого-педагогических классах и выступить наставниками для обучающихся.

По итогам участникам интенсива выдано удостоверение о повышении квалификации «Организационно-педагогическое обеспечение деятельности в сфере сопровождения профильных психолого-педагогических классов (групп) в образовательных организациях Псковской области» (24 часа).