Общество

За неделю в Пскове заболели ОРВИ более 600 человек

1361 случай ОРВИ выявили в Псковской области за прошедшую неделю, с 12 по 18 августа. Показатель заболеваемости составил 23,15 на 10 тысяч населения. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 55,8%. В столице региона зарегистрировано 602 случая ОРВИ, или 44,2% от общего количества по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ходе мониторинга эпидемиологической ситуации в регионе Роспотребнадзор выяснил, что за неделю было госпитализировано 20 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на один случай меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе по области зарегистрировали 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе у 11 детей до 18 лет. Показатель заболеваемости составил 9,36 на 100 тысяч населения.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю — 77, в том числе у детей до 18 лет – 15, или 19,5%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 53 случая, или 9,02 на 100 тысяч населения.