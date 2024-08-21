Общество

На трёх участках в Пскове установили наружное освещение

Устройство наружного освещения завершили сразу на трёх дорожных участках в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Пскова Борис Ёлкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Ёлкина

Наружное освещение установили на улице Снятной, на круговом перекрёстке улиц Майора Доставалова и Шестака, а также на пересечении улиц Кузнецкой и Спортивной.

Также глава города прокомментировал ситуацию с отсутствием света на центральных участках Пскова.

«Все ваши обращения по поводу света на набережной, Октябрьском проспекте, улице Вокзальной - вижу. По этим адресам освещение отсутствует из-за повреждения кабелей. Заявки на восстановление линий в электросетевую компанию направлены. Обещали оперативно исправить. Держу этот вопрос на контроле», - написал Борис Ёлкин.