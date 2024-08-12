Освещение пропало на набережной реки Великой в Пскове из-за сбитой опоры ЛЭП

Причиной отсутствия освещения на набережной реки Великой стала сбитая опора линии электропередачи на Октябрьском проспекте. Проблему подрядная организация пообещала решить до конца недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.
«Из-за сбитой опоры на Октябрьском проспекте не приходит питание с трансформатора питания. Заявка на устранение неисправности направлена в электросетевую компанию в субботу, в понедельник заявка отправлена повторно. До конца недели подрядная организация обещает решить проблему», - рассказали в администрации города Пскова.
Ранее сообщалось, что уличное освещение уже несколько лет отсутствует во дворе дома №4 на улице Венской в деревне Борисовичи Псковского района.