Общество

Псковичи назвали грибной сезон-2024 одним из лучших

Этот грибной сезон не перестаёт радовать жителей и гостей Псковской области. В выходные дни в лесах региона собираются толпы любителей тихой охоты. Своими «уловами» и впечатлениями они делятся в группе социальной сети «ВКонтакте» «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском».

Фото: Ольга Горячева / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

«Каждый сезон для "тихоохотника" по-своему уникален, но, пожалуй, этот в моем рейтинге занимает пока первое почетное место», - призналась подписчица группы.

Фото: Галина Коваленко / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

Помимо удивительного количества грибов, которые собирают псковичи и гости региона, природа восхищает и необычными находками. В сообществе псковичи поделились уникальными грибами, вызвав множество споров об их пользе и названиях. Например, в Пустошкинском районе нашли гигантского головича.

Фото: Ольга Кузьмина / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

«Головач гигантский - очень редкий гриб семейства шампиньоновых. Во многих регионах занесён в Красную книгу. Гриб съедобен в молодом возрасте, когда мякоть белая. По вкусу напоминает сало. Особенно ценится за то, что споры содержат вещества, обладающие противоопухолевыми свойствами, применяется в медицине как средство борьбы с раком. Находим второй год подряд на одном и том же месте. Говорят, встречаются индивиды до 20-ти кг!» - рассказала о своей находке псковичка.

Фото: Ольга Горячева / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

Псковичи продолжают наслаждаться грибным сезоном 2024 года и публикуют невероятно красивые фотографии.