Общество

«Миссис достояние России 2024» из Пскова: Свою номинацию я заслужила силой духа

Обладательница титула «Миссис достояние России 2024» Анастасия Сичкаренко рассказала о причинах своей победы в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Беседка».

«Я являюсь вдовой военнослужащего, погибшего при выполнении боевых задач на СВО. Также я многодетная мама», - делится Анастасия Сичкаренко.

Сама Анастасия Сичкаренко родом из Ростовской области, переехала в Псков вслед за своим супругом 12 лет назад. Сейчас девушка осталась абсолютно одна, и на текущий момент занимается воспитанием детей, работой, учебой, а также старается участвовать в различных мероприятиях.

«Свою номинацию я заслужила силой духа. Тем, что вопреки всему я держусь и иду дальше, воспитываю детей и занимаюсь собой. Тем, что я не опустила руки», - сказала Анастасия Сичкаренко.