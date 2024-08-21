Общество

Автопробег в День флага России в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автопробег в честь Дня Государственного флага Российской Федерации и в поддержку военнослужащих-участников специальной военной операции прошел в Пскове 22 августа.

Колонна стартовала в 12.00 от памятника воинам-десантникам 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка в Черехе, а затем через главные улицы Пскова участники доехали до монумента «Ледовое побоище». Завершили автопробег в Выбутах. В мероприятии приняли участие порядка 50 человек. Автомобилисты преодолели дистанцию около 70 километров.

Подробнее об автопробеге — в фоторепортаже Александра Елисеева.