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Общество

Отдых в детских лагерях в России этим летом подорожал на 15-30%

22.08.2024 12:35|ПсковКомментариев: 0

Российские семьи этим летом стали активнее покупать путевки в детские лагеря в своем регионе, а не на традиционно популярных курортах Черного моря, также оживился спрос на организованные поездки детей за рубеж, сообщает глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова.

«На выбор родителей повлияло несколько факторов. Подорожали сами лагеря - от 15% до 30%. Плюс железнодорожный билет - на 15-20%, перелет - от 20% до 30% в некоторых регионах, а автобусы, также в зависимости от региона, на 30-40%. Соответственно, лагерь в своем регионе, то есть без длительной дороги, оказался гораздо доступнее. Не стоит забывать про сохраняющуюся тревожность, из-за чего родители не склонны отправлять детей далеко от дома, прежде всего, на юг», - сказала Татьяна Иванова.

Эксперт отметила, что еще одной причиной стало то, что некоторые регионы выдавали субсидии родителям на детский отдых именно в своих регионах.

«В итоге родители чаще покупали путевки в местные лагеря, и большинство из них были загружены этим летом на 100%. В некоторых регионах сезон еще продолжается, смены продлены до середины сентября», - пояснила она.

Директор детского лагеря «Пионер» в Ленинградской области, член комитета РСТ по детскому отдыху Светлана Петрова также сообщила, что цены на путевки удалось удержать в рамках официальной инфляции, пишет «Интерфакс».

«Цены подросли максимум на 7-8%, хотя мы не сокращали продолжительность отдыха», - сказала она.

Туроператоры, занимающиеся детским отдыхом, заметили также падение спроса на морские лагеря.

«Краснодарский край, оказавшись фактически монополистом в сфере отдыха детей на море, так как Крым отпал, а Азовское побережье принимало детей с новых территорий, поднял цены на 15-30%. Соответственно туроператоры, которые исторически отправляли детские группы на море из своих регионов, включая в пакет и транспорт, столкнулись с заметным падением спроса. Например, по оценке коллег из Архангельской, Свердловской, Московской областей, снижение составило не менее 20-40%», - рассказала Иванова.

По ее словам, туроператоры были вынуждены сократить свои квоты в черноморских лагерях. Лагеря, в свою очередь, компенсировали их за счет других категорий, например, детей сотрудников различных предприятий, и от недозагрузки не страдали.

Как отметила эксперт, по сравнению с 2023 годом вырос спрос на зарубежный детский отдых, хотя ему пока далеко до допандемийных объемов. И если раньше родители выбирали для детей отдых на море, то сейчас в приоритете учебные туры.

Теги: #лагерь
Источник: Псковская Лента Новостей
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