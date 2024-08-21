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Общество

Сцену и кубы к выставке «Россия начинается здесь» монтируют в центре Пскова

22.08.2024 17:24|ПсковКомментариев: 0

Подготовка к выставке «Россия начинается здесь» активно идет в Финском парке в Пскове 22 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Рабочие установили конструкции для организации торговых рядов, в том числе ставшие фирменными деревянные кубы, а также главную сцену. На ней перед псковичами и гостями города выступят Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, ансамбль русской музыки «Псков», музыкальные группы «Лиза Матрешка» и RadioBand, проект «Детская филармония». А участники из 26 районов региона проведут для посетителей мастер-классы и подготовят разнообразные угощения.

 

Выставка будет проходить с 23 по 31 августа в рамках празднования 80-летия Псковской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежь.

Теги: #выставка #россия начинается здесь
Источник: Псковская Лента Новостей
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