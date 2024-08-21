Общество

Возложение цветов состоялось в Пскове в 81-ю годовщину Курской битвы

Исполняющий полномочия председателя Псковской городской Думы, депутат Владимир Воробьев принял участие в мероприятиях к 81-й годовщине Курской битвы в Пскове 23 августа, сообщается на странице Псковской городской Думы в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Псковской городской Думы «ВКонтакте»

У Вечного огня почтить подвиг героев собрались городские депутаты, представители ветеранского сообщества, военнослужащие, юнармейцы, псковичи. Участники митинга возложили гирлянду славы и цветы к Могиле Неизвестного Солдата.





Напомним, Курская битва — одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, по итогам которого стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года и завершилось разгромом немецких сил.