26 муниципалитетов открыли свои площадки на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове

Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Финском парке в Пскове сегодня, 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Деревянные кубы украшены экспонатами, отражающими уникальность каждого из 26 муниципалитетов региона. Картины и фотографии с изображением самых живописных уголков Псковской области, книги и альбомы, причудливые фигуры, местная продукция и ремёсла, сувениры, костюмы, маскоты, угощения, кубки - всё это подготовили организаторы для гостей праздника. Для посетителей организованы мастер-классы, интерактивные площадки. Так, каждый желающий может сделать народную тряпичную куклу или смолоть муки.
Площадки работают под живое исполнение приглашенных музыкантов. Гости выставки услышали часть репертуара Лизы Матрешки в ходе репетиции артистки на главной сцене.
Мероприятие посетила и глава Псковского района Наталья Федорова. Она пообщалась с представителями районов и осмотрела экспонаты.
Выставка «Россия начинается здесь» пройдет с 23 по 31 августа.