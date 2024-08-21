Общество

26 муниципалитетов открыли свои площадки на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове

Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Финском парке в Пскове сегодня, 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Деревянные кубы украшены экспонатами, отражающими уникальность каждого из 26 муниципалитетов региона. Картины и фотографии с изображением самых живописных уголков Псковской области, книги и альбомы, причудливые фигуры, местная продукция и ремёсла, сувениры, костюмы, маскоты, угощения, кубки - всё это подготовили организаторы для гостей праздника. Для посетителей организованы мастер-классы, интерактивные площадки. Так, каждый желающий может сделать народную тряпичную куклу или смолоть муки.

Площадки работают под живое исполнение приглашенных музыкантов. Гости выставки услышали часть репертуара Лизы Матрешки в ходе репетиции артистки на главной сцене.

«Мы представляем экспозицию "Музей в чемодане". Все предметы нашли участники "Вахты памяти". Здесь немецкий ящик 1942 года, обезвреженные боеприпасы, фотографии военных лет, винтовки и другое оружие. Каждый может найти свой клад в археологической песочнице», - рассказала экскурсовод музея Невельского района Светлана Лищенко.

Мероприятие посетила и глава Псковского района Наталья Федорова. Она пообщалась с представителями районов и осмотрела экспонаты.

Выставка «Россия начинается здесь» пройдет с 23 по 31 августа.