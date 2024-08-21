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Общество

Псковский десантник Никита Петров удостоен звания Героя России

23.08.2024 16:56|ПсковКомментариев: 1

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации командиру парашютно-десантного взвода гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Никите Петрову. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области со ссылкой на Министерство обороны РФ. 

Фотографии Минобороны

Государственной награды военнослужащий удостоен за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Звезду Героя Никите Петрову вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Сегодня, в сложное, ответственное для страны историческое время, вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество. Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надежно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан. Благодарю вас за образцовое выполнение должностных обязанностей. Ваши заслуги по достоинству оценены президентом Российской Федерации», — отметил Андрей Белоусов во время торжественной церемонии чествования защитников Родины.

Никита Петров начал военную службу в 2013 году. За годы своей службы проявил себя как опытный и мужественный офицер, успешно выполняя поставленные задачи и демонстрируя образцовое руководство своим подразделением, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Теги: #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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