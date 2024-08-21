Псковский десантник Никита Петров удостоен звания Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации командиру парашютно-десантного взвода гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Никите Петрову. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Фотографии Минобороны
Государственной награды военнослужащий удостоен за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Звезду Героя Никите Петрову вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Никита Петров начал военную службу в 2013 году. За годы своей службы проявил себя как опытный и мужественный офицер, успешно выполняя поставленные задачи и демонстрируя образцовое руководство своим подразделением, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.