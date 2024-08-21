Общество

Фестиваль водных фонариков в Пскове ознаменует окончание лета

Фестиваль водных фонариков пройдет в Дендропарке в Пскове 30 и 31 августа в 21:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фотографии: группа фестиваля «ВКонтакте»

Запланировано лазерное шоу с участием профессионалов из Санкт-Петербурга. Сопровождение живой музыкой. Арт-объектом в этом году станет яркая трехметровая луна на воде.

«Пожалуй, самое романтичное событие лета! Согласно легенде, фонарики исполнят самые заветные мечты», – отмечают организаторы мероприятия.

Вход бесплатный.