Общество

Псковичи могут загадать желание у символа Псковского района на выставке «Россия начинается здесь»

Псковский район открыл свою экспозицию на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке сегодня, 23 августа. Она посвящена ключевым достопримечательностям района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила художественный руководитель Тямшанского Дома культуры Ольга Шалабодова.

В павильоне представлены фотографии значимых мест и событий района, изделия ручной работы, сувениры и продукция местных предприятий. При создании экспозиции организаторы вдохновились «жемчужиной муниципалитета» – Талабскими островами, отметила организатор. Основной промысел на островах – рыболовство. Именно поэтому антураж выставки дополняют ручные изделия в виде причудливых рыбок, чаек, рыболовной сети, а также причал.

«Район славится не только Талабами, но и аграрными объектами. Сельское хозяйство у нас очень развито», – отметила Ольга Шалабодова.

Предприятиям и их продукции посвящён отдельный уголок выставки. Наряду с ними представлены изображения спортивных и общественно значимых достижений района. С этими и другими экспонатами знакомятся гости праздника.

Глава Псковского района Наталья Федорова также посетила павильон и оценила уровень его подготовки.

«Да, к нам подходила и Наталья Анатольевна, сказала, что мы молодцы. Была проведена небольшая экскурсия для главы. Она сфотографировалась с рыбкой, которая исполняет желания. Каждый может его загадать, а наш символ обязательно его претворит в жизнь», – поделилась руководитель Дома культуры.

Посетить павильон Псковского района гости выставки смогут до 31 августа.