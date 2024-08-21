Общество

Первым урожаем порадовал яблоневый сад у здания правительства Псковской области

Первым урожаем порадовал яблоневый сад у здания правительства Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Чем жители Псковской области делятся друг с другом каждый сезон? Давно появилась идея разбить во внутреннем дворе у здания правительства яблоневый сад. В прошлом году посадили 15 деревьев – и вот они уже порадовали первым урожаем», - рассказал губернатор

Михаил Ведерников отметил, что в первом урожае есть и летние, и осенние сорта яблок.

«Будем ими угощать сотрудников правительства и посетителей. Пока плодов немного, но через пару лет рассчитываем на заметный урожай», - добавил он.