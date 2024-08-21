Общество

В Пскове каждый четвертый работник уклоняется от участия в субботниках — опрос

В Пскове каждый четвертый работник уклоняется от участия в субботниках. Традиция проведения субботников существует в 1 из 4 компаний. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане и представители кадровых служб предприятий из Пскова.

Только 35% работающих рассказали, что у них на работе субботники не проводятся. 7% не знают, есть ли в компании такая традиция (чаще всего это те, кто работает недавно). Остальные с субботниками сталкивались: 30% участвуют в них на безвозмездной основе, 2% — только за дополнительную оплату, 1% — за отгулы. Каждый четвертый игнорирует призывы участвовать в субботниках, и имеет на это полное право.

Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин. Псковичи до 34 лет — чаще тех, кто старше. Женщины и работники старше 45 лет — те, кто чаще готов наводить чистоту и порядок бесплатно.

Сколько компаний проводит субботники? 25% представителей кадровых служб ответили, что в компаниях есть такая традиция: в 15% субботники проходят в рабочее время, в 10% — в выходные. Планируя субботник, работодателю стоит помнить о нескольких важных моментах и не нарушать закон. В большинстве компаний субботники не проводятся — об этом заявили 74% их представителей.