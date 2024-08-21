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Сергей Вострецов: Давайте возрождать почту и снова учиться писать письма

Телефонную связь и общение посредством писем стоит восстанавливать в России, завил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов, комментируя задержание создателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции.

«Если Дуров действительно так важен для России, что все сейчас запрыгали до потолка, чтобы его спасти, почему же тогда наш президент не встретился с ним в Баку и не увез мальчика домой, на родину? Теперь все пароли он непременно выдаст врагам — не 25 лет ему сидеть. Он не похож на Ассанжа. Этот гламуреныш выдаст всех и вся. А раз кто-то прыгает и рвёт на себе волосы, значит, не всё так однозначно, или опять кто-то ошибся? Ну и вообще, он так-то гражданин Франции, просто заигрался в свободу, сейчас ему всё пояснят», - написал Вострецов в своем Telegram-канале.

Председатель объединения СОЦПРОФ задается вопросам, как задержание Дурова отразится на работе Telegram.

«И что значит, солдатам в зоне СВО будет трудно общаться с близкими? Давайте возрождать почту и снова учиться писать письма. Сейчас с их доставкой проблем нет, и конфиденциальность обеспечена. Так что не паникуйте. А власти лучше бы не хлопали крыльями, что переговоров не будет, нужна капитуляция. А принимать, наконец-то, меры по реальному сбережению бойцов и уничтожению врага. Конституция даёт для этого все права», - заметил Вострецов.

Если при выполнении этой задачи пропадут все спутники и не станет интернета, тоже большой беды не будет, продолжил он: «Как-нибудь переживем. А для получения новостей, кому это ещё интересно, есть официальные каналы. Проблема будет у чиновников, но для оперативного управления нужно восстанавливать старую проверенную телефонную связь — благо, не совсем пока её ещё добили», - прокомментировал Вострецов.

Напомним, в субботу вечером основателя Telegram Павла Дурова, как сообщает французский телеканал TF1, задержали в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного джета. При задержании были охранник и девушка — кто она, не раскрывается.

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Наручники на Дурова надели сотрудники жандармерии воздушного транспорта. В принадлежащих Дурову французских объектах недвижимости идут обыски. При задержании был предъявлен ордер на обыск, выданный OFMIN (малым офисом) национального управления судебной полиции Франции.