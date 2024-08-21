Общество

В России спрос на репетиторов за год увеличился на 20%

Спрос на репетиторов в августе 2024 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в число самых популярных входят репетиторы по математике, русскому языку и химии. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Авито услуг» и «Авито работы».

«Родители заботятся об успеваемости своих детей, поэтому прибегают к услугам репетиторов. В целом за год (август 2023 года к августу 2024 года) спрос на них увеличился на 20%, а предложение от них - на 37%. Самыми популярными по абсолютным показателям спроса традиционно остаются математика, русский язык, химия, информатика и биология», - говорится в итогах исследования.

За год спрос на учителей по окружающему миру увеличился на 250%, по информатике - на 84%, по биологии - на 39%, по математике - на 28%. Предложение от учителей информатики увеличилось на 82%, физики - на 61%, математики и географии - на 54%, химии - на 45%, пишет ТАСС.

Также за год спрос на занятия с репетитором онлайн увеличился на 18%, предложение от учителей выросло на 29%. Сильнее всего спрос на онлайн-занятия увеличился по информатике (плюс 92%), биологии (плюс 52%) и геометрии (плюс 36%). Среди учителей за год предложение онлайн-занятий больше всего увеличилось в области геометрии (на 74%), географии (на 46%) и химии (на 42%).