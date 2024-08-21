В России спрос на репетиторов за год увеличился на 20%

Спрос на репетиторов в августе 2024 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в число самых популярных входят репетиторы по математике, русскому языку и химии. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Авито услуг» и «Авито работы».
«Родители заботятся об успеваемости своих детей, поэтому прибегают к услугам репетиторов. В целом за год (август 2023 года к августу 2024 года) спрос на них увеличился на 20%, а предложение от них - на 37%. Самыми популярными по абсолютным показателям спроса традиционно остаются математика, русский язык, химия, информатика и биология», - говорится в итогах исследования.
За год спрос на учителей по окружающему миру увеличился на 250%, по информатике - на 84%, по биологии - на 39%, по математике - на 28%. Предложение от учителей информатики увеличилось на 82%, физики - на 61%, математики и географии - на 54%, химии - на 45%, пишет ТАСС.
Также за год спрос на занятия с репетитором онлайн увеличился на 18%, предложение от учителей выросло на 29%. Сильнее всего спрос на онлайн-занятия увеличился по информатике (плюс 92%), биологии (плюс 52%) и геометрии (плюс 36%). Среди учителей за год предложение онлайн-занятий больше всего увеличилось в области геометрии (на 74%), географии (на 46%) и химии (на 42%).
«Накануне приближающегося нового учебного года ожидаемо растет спрос на штатных репетиторов. Так, по данным "Авито работы", в июле 2024 года число вакансий для репетиторов выросло на 266% по сравнению с июлем прошлого года. Чаще всего их ищут частные компании в сфере образования, например онлайн-школы и академии», - уточняется в исследовании. Зарплатные предложения в июле 2024 года специалистам с небольшим опытом работы увеличились по сравнению с июлем 2023 года на 42% - в среднем до 61 515 рублей в месяц при полном рабочем дне.
Самыми востребованными преподавателями на платформе «Авито работа» являются репетиторы технических направлений: по физике, математике и информатике, а также специалисты по профильной подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.