Общество

ООО «Глобал Петрол» в Псковской области снова внесли в реестр недобросовестных поставщиков

ООО «Глобал Петрол» в Псковской области внесли в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского управления федеральной антимонопольной службы.

В Псковское УФАС России обратилось управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области для включения в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Глобал Петрол» в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на поставку нефтепродуктов по топливным картам.

Согласно контракту, ООО «Глобал Петрол» должно было поставлять нефтепродукты с использованием топливных карт. В контракте предусмотрено, что поставка нефтепродуктов должна осуществляется путем заправки автотранспортных средств заказчика с использованием топливных карт на всех АЗС, принимающих карты ООО «Глобал Петрол».

При использовании данных карт на автозаправочных станциях машины много раз не смогли заправиться по причине недостатка средств на счетах. На что заказчик направлял обществу многочисленные претензии о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту.

Комиссия Псковского УФАС России при рассмотрении материалов дела установила, что согласно сведениям из единой информационной системы «реестр контрактов», ООО «Глобал Петрол» заключено 165 контрактов, из них 54 на исполнении и 80 прекращенных, преимущественно по причине одностороннего отказа заказчика.

Заказчик также просил при рассмотрении дела учесть, что неоднократные нарушения ООО «Глобал Петрол» привели к невозможности осуществлять деятельность, подразумевающую постоянную, круглосуточную готовность к защите населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На момент рассмотрения сведений, согласно ЕИС, общество включено в реестр недобросовестных поставщиков 39 раз, в том числе Псковским УФАС России в июне текущего года, что свидетельствует о систематическом нарушении условий контракта.

Смотрите также Поставщика бензина для порховской больницы признали недобросовестным

Псковское УФАС России включило сведения в отношении ООО «Глобал Петрол» в РНП сроком на 2 года.