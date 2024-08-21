Общество

Способы получить выходной на День знаний перечислили псковичам

Получить выходной в честь Дня знаний могут псковичи. Для этого можно отработать смену в выходной день, взять отпуск или стать донором. Об эффективных способах получения выходного дня рассказал руководитель юридической практики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Александр Южалин.

В День знаний многие родители хотели бы освободиться от работы, чтобы спокойно проводить ребенка в школу и не получить потом выговор от начальства. В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье: это выходной день для большинства работников и организаций, а все традиционные мероприятия Дня знаний будут проводиться в ближайший рабочий день — 2 сентября.

Законодательно День знаний не является ни праздничным, ни выходным днем, поэтому, чтобы освободить его от работы, нужно знать все возможные для этого случая варианты.

Во-первых, такая возможность может быть уже предусмотрена в компании. 1 сентября (или 2 сентября, как в этом году) по закону не является нерабочим праздничным днем. Это не мешает работодателю пойти навстречу своим работникам и предоставить тем, у кого есть дети школьного возраста, дополнительный выходной в этот день.

Многие работодатели сегодня предусматривают такую дополнительную гарантию. Она может быть установлена трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Стоит спросить у работодателя, есть ли в организации такая гарантия, и как ей воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребенок школьного (или дошкольного) возраста.

«Обратите внимание: устанавливать или нет такую гарантию — право работодателя. Если в вашей организации этого не предусмотрено, нужно искать иные варианты», - подчеркнул эксперт.

Один из самых популярных вариантов решения этого вопроса — написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день. Если работодатель не против отпустить сотрудника, он будет освобожден от работы, но немного потеряет в зарплате.

«Еще один способ — приурочить ваш ежегодный оплачиваемый отпуск к этому дню. Если ваш отпуск запланирован графиком отпусков на другой период, попросите работодателя перенести его на нужные вам даты или попросите разделить отпуск на части и используйте одну из частей 1 сентября. Учтите, что делить отпуск на части или переносить на другой период можно тоже только с согласия работодателя. Исключение — вы относитесь к льготной категории (например, многодетный родитель). В таком случае вы можете взять отпуск в любое удобное для вас время», - заметил Александр Южалин.

Необычный способ - стать донором. Если сотрудник выступит в качестве донора и сдаст кровь (или компоненты крови), у него по закону будет дополнительный оплачиваемый выходной день, который он сможет использовать в любое время (в том числе и 2 сентября).

Помимо этого, можно получить дополнительный выходной за работу в выходной день. Если работодатель привлекал сотрудника или собирается привлечь к работе в выходной день, стоит выбрать вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха и использовать его 1 (или 2) сентября.