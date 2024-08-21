Общество

На границе в Псковской области запретили ввоз 900 килограммов говядины

Ввоз крупной партии говядины запретили из-за нарушения ветеринарно-санитарных норм на русско-белорусской границе в деревне Лобок Невельского округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Партия говядины направлялась в Россию из Республики Беларусь. 900 килограммов говядины в четвертинах на кости перевозились в автотранспортном средстве, не оснащённом холодильным оборудованием, что не соответствует санитарным нормам.

Государственный инспектор ведомства в ходе проведения ветеринарного контроля установил, что на товаре отсутствовала маркировка (клейма). Говядина перемещалась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции.

Кроме того, согласно указанию Россельхознадзора, ввоз в Российскую Федерацию говядины на кости с территории Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен.

Стоит отметить, что с начала 2024 года это шестой случай аналогичных нарушений, которые выявило управление Россельхознадзора при попытках незаконного перемещения с территории Республики Беларусь говядины на кости через подконтрольный ведомству регион.

Перемещение 900 кг говядины на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, поэтому сотрудники оформили акт о возврате груза.