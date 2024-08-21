Общество

Дом молодежи в Пскове встретил соотечественников из девяти стран

Молодые соотечественники из девяти стран 26 августа прибыли в Псковскую область в рамках программы «Здравствуй, Россия!» с целью развития многопланового международного молодежного сотрудничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фотографии: комитет по молодежной политике Псковской области

Мероприятие прошло на базе Дома молодежи в рамках программы «Здравствуй, Россия!», реализуемой федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств «Россотрудничество». Молодые делегаты приехали из Австрии, Беларуси, Италии, Кыргызстана, Молдовы, Польши, Словакии, Южной Осетии. Каждый участник выступил с презентацией своих стран, исполнил традиционные песни и танцы.

Делегатами стали победители и призёры конкурсов по русской культуре, истории и языку. Для гостей города запланирована насыщенная культурно-досуговая программа.

Вместе с участниками всемирного фестиваля молодёжи делегаты открыли Международный клуб дружбы, который должен стать универсальной площадкой для совместных проектов и мероприятий как в онлайн, так и офлайн режиме.

«Я ни разу не была в России, но мне очень интересно посмотреть на страну, язык которой я знаю. Лично для меня важно знать русский язык из-за того, что я могу читать русских классиков в оригинале. Это намного приятнее. Русская литература — одна из самых богатых в мире», - отметила Анастасия Морозова (Республика Молдова).

Клуб дружбы создается с целью дальнейшего развития многопланового международного молодежного сотрудничества на уровне регионов России.