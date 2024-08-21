Общество

Прощание с псковским тренером Вячеславом Елькиным состоится 28 августа

Прощание со старшим тренером клуба единоборств «Спортивное единство» Вячеславом Елькиным состоится в Пскове 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Клуб единоборств "Спортивное единство"».

Фото: АНО «Клуб единоборств "Спортивное единство"»

В 12:30 пройдет отпевание в храме Александра Невского (город Псков, улица Мирная, дом №1).

В 13:30 будет прощание на кладбище «Крестовское» (Ленинградское шоссе, новые захоронения, за автобусной остановкой налево до шатра).

Напомним, 24 августа ушёл из жизни старший тренер клуба единоборств «Спортивное единство» Вячеслав Елькин, ему было 75 лет.