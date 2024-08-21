Густой туман ожидается в Псковской области 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области
Во второй половине ночи и утром 28 августа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее. В связи с этим в МЧС напомнили о правилах поведения в условиях плохой видимости:
- в условиях недостаточной видимости нужно быть осторожными за рулём, отказаться от маневров и соблюдать скоростной режим;
- при наличии противотуманных фар не стоит забывать пользоваться ими;
- нужно помнить: предметы в тумане воспринимаются намного дальше, чем есть на самом деле;
- пешеходам следует использовать светоотражающие элементы и быть максимально внимательными на переходах.