Общество

Михаил Ведерников в рамках юбилея Псковской области вручил региональные награды

Девятнадцать жителей Псковской области по случаю 80-летия со дня образования региона удостоены высоких наград и званий. Чествование людей самых разных профессий прошло во вторник, 27 августа, в правительстве региона. Медали, знаки отличия к званиям и почетные грамоты вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

За особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, большой вклад в популяризацию, сохранение и преумножение культурного и исторического наследия России на территории региона медалью «За заслуги перед Псковской областью» награжден кандидат педагогических наук, доктор культурологии, первый председатель Псковского регионального отделения «Российское военно-историческое общество», заслуженный работник культуры РФ, экс-директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника ,бывший руководитель Государственного комитета по культуре Псковской области Александр Голышев.

Еще 6 жителей региона получили из рук губернатора почетный знак «За заслуги перед Псковской областью». Этой наградой отмечены люди, внесшие особый вклад в сохранение культурного наследия, развитие финансовой системы региона, защиту и воспроизводство лесов, профилактику и тушение пожаров, увековечение памяти погибших защитников Отечества, популяризацию поискового движения и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Почетной грамоты губернатора Псковской области удостоены социальный координатор регионального отделения фонда «Защитники Отечества» в Пустошкинском районе Дмитрий Бугряков за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, машинист автогрейдера Палкинского филиала «Псковавтодора» Владимир Савицкий, водитель автобуса ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Константин Славнов и старший мастер Псковского района электрических сетей Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Василий Федоров.

Кроме того, в торжественной обстановке Михаил Ведерников вручил знаки отличия к почетным званиям Псковской области. В списке заслуженных работников региона педагоги, деятели искусств, медики, аграрии, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, спасатели и представители СМИ.

«Вы все очень разные, но ваш общий результат — это то, как сегодня выглядит Псковская область. Она красивая, яркая, перспективная, интересная, с невероятным историческим прошлым и уверенным будущим. Вы помогаете создавать регион таким, каким мы его ценим и любим; таким, каким его знает вся наша страна. Спасибо, что вы трудитесь с полной самоотдачей, вкладываете в свою работу душу и сердце, служите примером для своих коллег и друзей. Уверен, что вместе у нас получится сделать все, чтобы наши дети и внуки, которые будут продолжать историю Псковской области, могли гордиться нами так же, как мы гордимся нашими предшественниками», — обратился Михаил Ведерников к участникам торжественной церемонии.

Глава региона обратил внимание, что вручение региональных наград не случайно проходит в дни празднования 80-летия образования Псковской области. «За свою тысячелетнюю историю территория нашего региона не раз менялась — в названии, в границах, в устройстве. Республика, губерния, наместничество, провинция, район, округ — мы помним все эти исторические этапы. Но кое-что осталось неизменным. Это наши ценности, которые мы свято храним и которым стараемся следовать», — подчеркнул губернатор.

С ответным словом выступил Александр Голышев. Он поблагодарил руководство региона за оценку труда жителей и внимание к юбилею области. «За тысячу лет Псковская земля многое повидала, но сегодняшний и завтрашний день Русского мира, формирование культуры и гражданственности псковича исходят как раз из этих 80 лет», — сказал он.

Список награжденных можно увидеть здесь.