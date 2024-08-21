Общество

Председатель псковского облсовпрофа провёл рабочую встречу с главным врачом островской межрайонной больницы

Рабочую встречу с Главным ГБУЗ “Островская МБ” Гайк Хачатрян Багдасаровичем провели председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель областной отраслевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжеликой Шундер.На повестке дня были поставлены вопросы развития и укрепления системы социального партнёрства в виду предстоящего объединения Островской межрайонной больницы с ГБУЗ «Пушкиногорская МБ» и ГБУЗ «Опочецкая МБ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении делами облсовпроф.

Фото: Управление делами облсовпроф

Отдельно обсудили проблему кадрового обеспечения, выполнение дорожных карт по заработным платам врачей и среднего медицинского персонала, реализацию федерального и регионального отраслевых соглашений.

Лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов отметил, что сейчас в медицинских учреждениях созданы и функционируют первичные профсоюзные организации, заключены коллективные договоры определяющие дополнительные гарантии для работников. Члены профсоюза получают законное право на защиту и представление своих интересов при соответствующей необходимости, активно пользуются программами льготного отдыха и оздоровления в санаториях и туристических базах профсоюза.

Гайк Хачатрян высоко оценил работу отраслевого профсоюза и Псковского областного совета профсоюзов, выразил готовность совместно проводить работу по поддержке работников, развивать сотрудничество и укреплять профсоюзные ряды.