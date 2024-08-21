Общество

В преддверии учебного года «Единая Россия» поддержала школу в гдовском селе Ямм

В преддверии нового учебного года «Единая Россия» и фонд «Земляки» поддержали Яммскую среднюю школу в Гдовском районе. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

«Передал на нужды пришкольного лагеря комплекты постельного белья, здесь на время учебной недели проживают 45 детей из отдаленных деревень Гдовского района. Всего же за парты в сентябре сядут около 170 ребят», - рассказал Александр Козловский.

Депутат отметил, что Яммская школа – одна из самых «возрастных» образовательных учреждений района, требует больших вложений для приведения в порядок. «На данный момент найден альтернативный выход из ситуации: ведется капремонт здания бывшей вспомогательной школы, после окончания которого здесь начнутся занятия. Работы планируется завершить до конца декабря текущего года», - добавил Александр Козловский.