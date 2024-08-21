Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Как создать ТОС
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
обзор
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Аграрий с джойстиком в руках
Первая ягода
Легкий пар Женская баня
Урожай 2024
 
 
 
ещё Общество 21.08.2024 09:294 «Учитель рождается в школе»: На областном августовском педсовете рассказали о поддержке псковских педагогов 29.08.2024 14:440 Премьер-министр Белоруссии и псковский губернатор обсудили расширение сотрудничества 29.08.2024 14:360 Антитеррористические учения проходят в школах Великих Лук 29.08.2024 13:440 В преддверии учебного года «Единая Россия» поддержала школу в гдовском селе Ямм 29.08.2024 13:360 Подарили кабачок? Мы подскажем, что делать! 29.08.2024 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Прощание с иллюзиями и снова 1 сентября
 
 
 
Самое популярное 27.08.2024 09:511 Инженер умер на рабочем месте в Псковской области 22.08.2024 15:266 Новый перекресток с круговым движением может появиться в Пскове в 2025 году 22.08.2024 11:498 Четыре сельские школы в Псковской области не откроются 1 сентября из-за отсутствия учеников 23.08.2024 11:526 Автомобиль BMW провалился под асфальт на улице Максима Горького в Пскове 25.08.2024 22:082 Движение на Ольгинском мосту в Пскове затруднено из-за массового ДТП
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В преддверии учебного года «Единая Россия» поддержала школу в гдовском селе Ямм

29.08.2024 13:44|ПсковКомментариев: 0

В преддверии нового учебного года «Единая Россия» и фонд «Земляки» поддержали Яммскую среднюю школу в Гдовском районе. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

«Передал на нужды пришкольного лагеря комплекты постельного белья, здесь на время учебной недели проживают 45 детей из отдаленных деревень Гдовского района. Всего же за парты в сентябре сядут около 170 ребят», - рассказал Александр Козловский. 

 

Депутат отметил, что Яммская школа – одна из самых «возрастных» образовательных учреждений района, требует больших вложений для приведения в порядок. «На данный момент найден альтернативный выход из ситуации: ведется капремонт здания бывшей вспомогательной школы, после окончания которого здесь начнутся занятия. Работы планируется завершить до конца декабря текущего года», - добавил Александр Козловский. 

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на сбор ребенка в школу?
В опросе приняло участие 114 человек
29.08.2024, 14:560 Пскович завел поддельный паспорт для устройства на работу и попал под суд 29.08.2024, 14:540 Цель затрачивает средства 29.08.2024, 14:440 Премьер-министр Белоруссии и псковский губернатор обсудили расширение сотрудничества 29.08.2024, 14:360 Антитеррористические учения проходят в школах Великих Лук
29.08.2024, 14:290 Глава Сбербанка призвал российские компании инвестировать в развитие внутреннего туризма 29.08.2024, 14:270 Пьесу «Ченчи» поставят в Псковском драмтеатре в апреле 29.08.2024, 14:050 Жители псковской деревни Корлы через суд добились появления колодца 29.08.2024, 13:560 Гребень из бивня моржа нашли псковские археологи на Красноармейской набережной
29.08.2024, 13:510 Спектакль «Ревизор» в Псковском драмтеатре покажут в 50-й раз 29.08.2024, 13:440 В преддверии учебного года «Единая Россия» поддержала школу в гдовском селе Ямм 29.08.2024, 13:360 Подарили кабачок? Мы подскажем, что делать! 29.08.2024, 13:250 Худший железнодорожный переезд в Пскове: новый опрос стартовал в «ПЛН Автомир»
29.08.2024, 13:180 Мать и маленький ребенок пострадали в ДТП в Великолукском районе 29.08.2024, 13:062 На экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве 29.08.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Прощание с иллюзиями и снова 1 сентября 29.08.2024, 13:010 «Мы вместе, два народа»: выставка «Витебская акварель» открылась в Поганкиных палатах
29.08.2024, 12:430 Уникальный шарф с автографами «Порту» покажут в павильоне Великих Лук на выставке «Россия начинается здесь» 29.08.2024, 12:290 Великолучанка стала жертвой новой схемы обмана 29.08.2024, 12:240 Горячую воду в 14 многоквартирных домах в Пскове дали с задержкой 29.08.2024, 12:121 Антон Дымов и Армен Мнацаканян проконтролировали работы по догазификации в псковских деревнях
29.08.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о новом театральном сезоне 29.08.2024, 11:470 Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл в Псков с рабочим визитом 29.08.2024, 11:410 IX Спартакиада пенсионеров Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.08.2024, 11:370 Интерактив: Что будет с островом в реке Пскова?
29.08.2024, 11:310 Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Труда и Ипподромной в Пскове 29.08.2024, 11:240 Псковичка перевела почти 2,7 миллиона рублей на «безопасный счет» 29.08.2024, 11:060 Хореографы из Пскова и Витебска проведут совместную встречу 29.08.2024, 10:560 Подозреваемого в краже спиртного задержали росгвардейцы в Великих Луках
29.08.2024, 10:520 Склон Святогорского монастыря разрушается в Пушкинских Горах 29.08.2024, 10:460 «Сообразим на троих»: Прощание с иллюзиями, партийная система на пороге перемен и снова 1 сентября 29.08.2024, 10:440 Столкновение двух машин с наездом на бордюр произошло на улице Коммунальной в Пскове 29.08.2024, 10:280 Поехали в другой город, или Как начать новую жизнь
29.08.2024, 10:270 В Великих Луках изъята фальшивая пятитысячная купюра 29.08.2024, 10:210 Псковский предприниматель подал в суд из-за срыва поставки смартфонов iPhone 29.08.2024, 10:010 «Беседка»: Что ждет псковичей в новом театральном сезоне? 29.08.2024, 09:520 Короткое замыкание стало причиной пожара в Великих Луках
29.08.2024, 09:450 Треть псковичей согласны на зарплату в конверте — опрос 29.08.2024, 09:360 Ореховый Спас: традиции и запреты праздника 29.08.2024, 09:292 Самую большую солянку в мире планируют сварить в Финском парке Пскова 29.08.2024, 09:150 Россиянам рассказали, когда в самолетах и поездах появится интернет
29.08.2024, 09:000 Россия и Ливан работают над прямым авиасообщением 29.08.2024, 08:380 Число интернет-магазинов выросло в России за три года 29.08.2024, 08:200 В России могут упростить выдачу разрешений на экспорт драгметаллов 29.08.2024, 08:000 Российские пользователи стали реже создавать сайты с доменами .ru и .рф
29.08.2024, 07:410 Исследование показало рост стоимости букета цветов перед 1 сентября в РФ на 13% 29.08.2024, 07:200 Банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы в этом году 29.08.2024, 07:000 Эксперт рассказала, кому положена новая выплата с 1 сентября 28.08.2024, 22:000 Горнолыжные курорты Северного Кавказа стали популярнее у российских туристов
28.08.2024, 21:401 Учителям и врачам предложили выдавать социальную ипотеку 28.08.2024, 21:200 Новую театрализованную программу представят в Вечаше 7 сентября 28.08.2024, 21:100 Пенсионера в зеленых сандалиях ищут в Великих Луках 28.08.2024, 21:000 Зампрокурора области проверил условия содержания в себежской колонии
28.08.2024, 20:400 Прием псковичей по вопросам взыскания алиментов состоится 29 августа 28.08.2024, 20:401 Газель ушла в кювет вблизи псковской деревни Соловьи. ФОТО 28.08.2024, 20:255 Знание книги «Гибель Империи. Российский урок» митрополита Тихона будет проверяться на ЕГЭ по литературе в 2025 году 28.08.2024, 20:200 Пушкиногорцев приглашают на концерт военного оркестра в зоне отдыха «Борок»
28.08.2024, 20:000 В Роспотребнадзоре предложили расширить обязательную маркировку продуктов 28.08.2024, 19:400 Органный концерт «От Баха до латины» пройдёт в Пскове 31 августа 28.08.2024, 19:200 Псковская делегация приняла участие в детском культурном форуме в Москве 28.08.2024, 19:170 Псковичи пожаловались на качество воды при очистке реки Псковы. ФОТО
28.08.2024, 19:000 Выставка шедевров из собрания Музея архитектуры Щусева откроется в Пскове 28.08.2024, 18:400 МЧС утвердило новую медаль за выполнение спецзаданий 28.08.2024, 18:273 Псковские специалисты проведут ярмарку трудоустройства в Витебской области 28.08.2024, 18:070 Литургия на Михайловской площади в празднование Успения Пресвятой Богородицы. ФОТОРЕПОРТАЖ
28.08.2024, 17:590 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о готовности школ Псковского района к 1 сентября. ВИДЕО 28.08.2024, 17:530 68 000 рублей украл пскович из строительного вагончика 28.08.2024, 17:510 До +28 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 29 августа 28.08.2024, 17:501 В Великих Луках откроется отделение реабилитации для пациентов с нарушениями нервной системы
28.08.2024, 17:470 Мошенники выманили более 2 миллионов рублей у псковского пенсионера 28.08.2024, 17:430 Волонтеры профсоюзов подарили праздник детям из Островского района 28.08.2024, 17:410 Пропавшего в Пушкиногорском районе молодого человека нашли живым 28.08.2024, 17:410 В ЦИК обсудят варианты доступа к порталу видеонаблюдения
28.08.2024, 17:400 За полгода Псковскую область посетили 260 тысяч туристов 28.08.2024, 17:380 Пенсионер на серебристом автомобиле Mersrdes пропал в Печорском округе 28.08.2024, 17:360 Борис Елкин: Пусть каждый из нас ощущает защиту Божией Матери 28.08.2024, 17:350 В России предприятия стали чаще трудоустраивать людей без опыта работы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru