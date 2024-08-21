Общество

Псковская область готовится к рекордной жаре в сентябре

По данным метеорологов, на следующей неделе на большую часть Европейской территории России, в том числе на Псковскую область, обрушится рекордная жара. Об этом сообщили в Telegram-канале «Метеодневник. Новости погоды».

На большую часть Европы будут поступать разогретые тропические воздушные массы с юга и юго-востока. Поступление прогретых воздушных масс уже 1 сентября будет способствовать повышению дневных температур в Псковской области до +25...+30 градусов.

Жаркая погода также установится в соседних регионах: Новгородской, Ленинградской, Вологодской областях, Республике Карелия и Архангельской области.