Общество

Журналисты из Вьетнама, Кубы и Пакистана присоединились к пресс-туру в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с иностранными журналистами, которые прибыли в регион для знакомства с его историческим наследием и современной экономикой в среду, 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: сайт правительства Псковской области

Среди участников пресс-тура - представители средств массовой информации Республики Беларусь, Вьетнама, Казахстана, Кубы, Пакистана и Турции.

Михаил Ведерников поприветствовал корреспондентов иностранных информационных агентств, печатных изданий и телеканалов на Псковской земле и поинтересовался их впечатлениями от региона.

Настоящим открытием для представителей иностранных СМИ стал местный деликатес — виноградные улитки по-бургундски, которые готовят на улиточной ферме «Эскарго дор» в Невельском муниципальном округе.

Обновленный Дом фольклора в деревне Церковище Усвятского района встретил гостей традиционными псковскими песнями, танцами и закружил их в дружеском хороводе. Здесь же вместе с усвятскими мастерицами журналисты сделали тряпичную куклу, которую забрали с собой на память об этой поездке.

В Пскове участники пресс-тура ознакомились с объектами культурного наследия и туристической инфраструктуры, побывав, в том числе, в недавно открывшемся парке аттракционов «Волшебная гора». Кроме того, в столице региона они посетили ряд ярких культурных мероприятий, которые проходят в городе в рамках 80-летия со дня образования Псковской области.

«Мы постарались сформировать программу таким образом, чтобы вы получили комплексное впечатление о нашей Псковской области: прикоснулись к ее богатейшей истории и культуре, посмотрели основные объекты культурного наследия. Кроме того, чтобы у вас была возможность пообщаться с людьми, ознакомиться с работой наших предприятий и понять, как регион развивается сегодня, несмотря на все сложности и вызовы», — обратил внимание Михаил Ведерников.

В ходе встречи журналисты задали губернатору Псковской области интересующие аудиторию их изданий вопросы. Они касались развития экономической сферы региона в условиях санкций, расширения торговых отношений, реализации важных международных проектов Псковской области, а также перспективных направлений сотрудничества.

Пресс-тур — совместный проект правительства Псковской области, департамента информации и печати МИД России и представительства МИД России в Пскове.