Общество

Как побороть зависимость от гаджетов, рассказали эксперты

Отказ от смартфонов, компьютеров и других электронных устройств на некоторое время, известный как «цифровой детокс», может оказать положительное влияние на работу мозга, как рассказал журналистам исследователь, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Москалев.

Алексей Москалёв также считает, что цифровой детокс положительно влияет на качество сна, концентрацию, продуктивность и межличностные отношения.

А заведующая кафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская отметила, что, на её взгляд, это полумера, а такие инструменты предлагают тогда, когда нет научно обоснованных подходов к цифровой коммуникации.

«Думаю, что степень утомляемости зависит не от режима дня, а от типа коммуникации в цифровых средах и их непосредственного содержания. То есть от того, что именно человек делает в цифровых мирах — взаимодействует, перенимает модели поведения у инфлюенсеров, получает новые знания или играет. А в случае, если психологическая зависимость от гаджетов находится в запущенном состоянии, необходимо обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Психологи помогут вам выявить истинные причины разрыва с реальным миром», — приводит слова Скаржинской RuNews24.ru.

По данным SuperJob, в России растёт число людей, которые зависимы от цифровых технологий и гаджетов. В 2021 году 42% россиян признавались, что так или иначе зависят от гаджетов и интернета. В 2024 году этот показатель вырос до 47%. В то же время 39% опрошенных заявили, что время от времени практикуют цифровой детокс.