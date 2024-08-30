Общество

Правила оплаты сверхурочной работы изменятся осенью

Сейчас в России нет проблем с трудоустройством. Даже наоборот, в некоторых сферах работников не хватает. Поэтому иногда людям приходится работать, как говорится, за себя и за того парня. А вот платят за такой ударный труд не всегда честно, к примеру рассчитывая необходимую сумму только от оклада, без премии. Таким образом, прибыток за сверхурочный труд очень сомнительный. Изменить порочную схему, которой пользуются недобросовестные работодатели, призван закон, согласно которому условия оплаты сверхурочного труда изменятся. Документ вступает в силу 1 сентября.

Если человек трудится без устали, превышая рабочее время, он по закону должен получить больше денег. По нынешним правилам первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, начиная с третьего часа — уже в двойном. Но недобросовестные работодатели за основу берут только оклад, «забывая» о других частях заработной платы, таких как стимулирующие и компенсационные выплаты. Поэтому ожидания работника о достойном вознаграждении за трудовые подвиги часто не оправдываются, ведь окладная часть может составлять не больше трети общей суммы заработка, а то и меньше.

Сделать плату за переработки более справедливой и прозрачной, а также защитить сотрудников от злоупотреблений со стороны работодателей, помогут новые нормы. 1 сентября начинает действовать закон, согласно которому «сверхурочная работа будет оплачиваться исходя из размера заработной платы, установленного у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты». Также в документе говорится, что конкретные размеры материального поощрения можно определить коллективным или трудовым договором, соглашением, локальным нормативным актом. При этом остается в силе правило, по которому человек может взять отгул за дополнительные рабочие часы, а не получить деньги, пишет «Парламентская газета».

За сверхурочную работу надо платить полноценно, сказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, и по новым правилам за первые два часа сверхурочной работы заплатят не менее чем в полуторном размере, а последующие — не менее чем в двойном. Отличие в том, что при начислении вознаграждения учтут не только окладную часть, а общую сумму зарплаты. «Депутаты от партии ЛДПР еще во время обсуждения законопроекта в Госдуме, предлагали установить двойной размер с первого часа», — подчеркнул Нилов.

Нельзя забывать и о ненормированном рабочем дне, где много злоупотреблений, и это тоже нужно регулировать, уверен парламентарий. Проект закона, который поможет это сделать, депутаты внесли на рассмотрение Госдумы 29 июля.

Авторы законодательной инициативы предложили ограничить продолжительность ненормированного рабочего дня 120 часами в год. Кроме того, нужен точный учет того времени, сколько человек работал после окончания рабочего дня. Это, по мнению законодателей, позволит установить продолжительность дополнительного отпуска для трудоголика — не менее трех календарных дней в году.

Тема важная, считает Ярослав Нилов, ведь более чем в половине российских компаний люди регулярно перерабатывают. Таковы данные портала «Работа.ру» 2024 года. И согласно медицинским исследованиям, такое положение дел негативно сказывается на здоровье людей. Увеличение продолжительности работы увеличивает риск развития инсульта на 35 процентов, смерти от ишемической болезни сердца на 17 процентов, повышается и производственный травматизм. Особенно сильно переработка сказывается на здоровье мужчин, на которых приходится 72 процента всех смертей.