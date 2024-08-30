Общество

Псковский губернатор поблагодарил полицейских за ответственную ежедневную работу

Губернатор Псковской области направил поздравления в адрес сотрудников полиции региона.

«В дни 80-летия Псковской области многие региональные ведомства также отмечают свой юбилей, - рассказал Михаил Ведерников своим подписчикам в соцсетях. - От всей души поздравляю со знаменательной датой областное Управление МВД России!»

Глава региона отметил, что условиях современной мировой политической обстановки от всех правоохранительных органов требуется особая бдительность для поддержания правопорядка и пресечения возможных провокаций.

Михаил Ведерников считает тем более значимым, что усилиями УМВД в регионе ежегодно растёт раскрываемость преступлений, обеспечивается безопасность крупных мероприятий, делается всё необходимое для благополучия региона и безопасности наших граждан.

«Благодарю руководство и весь личный состав Управления, - написал губернатор, - за ответственную ежедневную работу, честный и профессиональный подход к выполнению долга и своих служебных обязанностей!»

В эти дни в Финском парке Пскова проходит выставка «Россия начинается здесь», посвященная 80-летию образования Псковской области. В субботу, 31 августа, проходит День Великих Лук. Программа, посвященная южной столице области, начнется в 14:00.

Также в чане на 5 тысяч литров уже варится солянка из 26 ингредиентов. Организаторы планируют поставить мировой рекорд по приготовлению самой большой солянки и раздать 14 тысяч порций супа.