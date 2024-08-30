Общество

Названа пятерка стран, откуда в Псковскую область въехало больше всего иностранцев

Пятерку стран, откуда в Псковскую область въехало больше всего иностранных граждан за первые семь месяцев нынешнего года, назвали на заседании Общественного совета при УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, преобладают граждане Узбекистана – 4 943, Беларуси – 3 747, Таджикистана – 3 303, Латвии – 1 678 и Азербайджана – 752 человека.

Врио начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области полковник полиции Андрей Калинин отметил, что в 2024 году число иностранцев, въезжающих в Россию через международные пункты пропуска, расположенные в Псковской области, сократилось на треть.

Наибольшее количество въехало с частной целью – 6302 иностранных гражданина, с коммерческой – 2026, а 2 478 человек по туристическим визам, немногим более 1000 иностранных студентов прибыли с целью учебы.

Заседание Общественного совета прошло под председательством Джемала Малышева.